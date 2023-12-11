Українські фармкомпанії на основі минулорічного досвіду підготувалися до роботи в умовах блекаутів

Українські фармкомпанії, використовуючи минулорічний досвід блекаутів, підготувалися до роботи в умовах обмеження споживання електроенергії.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" регіональний директор фармкомпанії Acino Євген Заїка, для безперервності роботи виробництва в період блекаута компанія обладнала свій виробничий майданчик "Фарма Старт" двома дизель-генераторами потужністю 1,2 МВА кожен. Інвестиції в цей проєкт становили $550 тис.

Крім того, компанія оснастила офіс і виробництво якісним зв'язком за допомогою Starlink.

"Минулого року, щоб допомогти працівникам та їхнім сім'ям пережити блекаут, компанія виділила 0,5 млн євро на разову допомогу всім працівникам, які працювали на той час в Україні, на придбання опалювальних приладів, теплого одягу, газових плиток, акумуляторів і різних портативних зарядних пристроїв тощо", - сказав Заїка.

Зі свого боку операційний директор фармацевтичної компанії "Дарниця" Євген Черкас зазначив, що фармкомпанія відмовилася від використання дизель-генераторів, "це неекологічно й економічно недоцільно для такого потужного виробництва".

"Тому "Дарниця" ухвалила рішення про автономне постачання електроенергією життєво важливих процесів компанії. Так, в автономному режимі за будь-яких умов електроенергію постачають на склади, у приміщення для зберігання сировини, готової продукції, у відділ контролю якості, а також постачають електроенергію системи підготовки води та котельні", - сказав він.

Черкас наголосив, що. "незважаючи на можливі відключення електроенергії "Дарниця" може відвантажувати продукцію, зберігати сировину, готову продукцію і зразки в належних умовах".

Зі свого боку у пресслужбі фармкомпанії "Фармак" повідомили, що компанія достатньою мірою забезпечена генераторами для продовження виробництва під час блекаутів.

Водночас у компанії зазначили, що "непланові відключення досить болісні для підприємства через переривання виробничих процесів, відновлення яких потребує додаткового часу".

Коментуючи досвід блекаутів 2022-23 року, у компанії зазначили, що в поточному сезоні "Фармак" несуттєво збільшував власні енергетичні потужності після закупівель потужностей минулого року, коли компанія закупила сім генераторів.

У 2023 році придбала додатковий маневровий генератор на 800 кВт для можливості посилення потужності в місцях, де її може виявитися недостатньо наявних стаціонарних генераторів. Також замовлено генератор більшої потужності для складу компанії.

"Загалом "Фармак" має 13 генераторів, частину з яких було придбано ще до початку повномасштабного вторгнення", - наголосили в компанії.