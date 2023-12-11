Медицина

16:47 11.12.2023

Українські фармкомпанії на основі минулорічного досвіду підготувалися до роботи в умовах блекаутів

2 хв читати
Українські фармкомпанії на основі минулорічного досвіду підготувалися до роботи в умовах блекаутів

Українські фармкомпанії, використовуючи минулорічний досвід блекаутів, підготувалися до роботи в умовах обмеження споживання електроенергії.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" регіональний директор фармкомпанії Acino Євген Заїка, для безперервності роботи виробництва в період блекаута компанія обладнала свій виробничий майданчик "Фарма Старт" двома дизель-генераторами потужністю 1,2 МВА кожен. Інвестиції в цей проєкт становили $550 тис.

Крім того, компанія оснастила офіс і виробництво якісним зв'язком за допомогою Starlink.

"Минулого року, щоб допомогти працівникам та їхнім сім'ям пережити блекаут, компанія виділила 0,5 млн євро на разову допомогу всім працівникам, які працювали на той час в Україні, на придбання опалювальних приладів, теплого одягу, газових плиток, акумуляторів і різних портативних зарядних пристроїв тощо", - сказав Заїка.

Зі свого боку операційний директор фармацевтичної компанії "Дарниця" Євген Черкас зазначив, що фармкомпанія відмовилася від використання дизель-генераторів, "це неекологічно й економічно недоцільно для такого потужного виробництва".

"Тому "Дарниця" ухвалила рішення про автономне постачання електроенергією життєво важливих процесів компанії. Так, в автономному режимі за будь-яких умов електроенергію постачають на склади, у приміщення для зберігання сировини, готової продукції, у відділ контролю якості, а також постачають електроенергію системи підготовки води та котельні", - сказав він.

Черкас наголосив, що. "незважаючи на можливі відключення електроенергії "Дарниця" може відвантажувати продукцію, зберігати сировину, готову продукцію і зразки в належних умовах".

Зі свого боку у пресслужбі фармкомпанії "Фармак" повідомили, що компанія достатньою мірою забезпечена генераторами для продовження виробництва під час блекаутів.

Водночас у компанії зазначили, що "непланові відключення досить болісні для підприємства через переривання виробничих процесів, відновлення яких потребує додаткового часу".

Коментуючи досвід блекаутів 2022-23 року, у компанії зазначили, що в поточному сезоні "Фармак" несуттєво збільшував власні енергетичні потужності після закупівель потужностей минулого року, коли компанія закупила сім генераторів.

У 2023 році придбала додатковий маневровий генератор на 800 кВт для можливості посилення потужності в місцях, де її може виявитися недостатньо наявних стаціонарних генераторів. Також замовлено генератор більшої потужності для складу компанії.

"Загалом "Фармак" має 13 генераторів, частину з яких було придбано ще до початку повномасштабного вторгнення", - наголосили в компанії.

Теги: #енергетика #фармкомпанії

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:16 11.12.2023
Від початку повномасштабної війни в Україні запущено в роботу три ВЕС - голова профільної асоціації

Від початку повномасштабної війни в Україні запущено в роботу три ВЕС - голова профільної асоціації

16:38 11.12.2023
Українські фармкомпанії не відчули негативних наслідків блокування українсько-польського кордону

Українські фармкомпанії не відчули негативних наслідків блокування українсько-польського кордону

16:34 11.12.2023
"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 73 тис. абонентів на Донеччині та Дніпропетровщині

"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 73 тис. абонентів на Донеччині та Дніпропетровщині

16:00 11.12.2023
Scatec вивела свою найбільшу СЕС в Україні у вільний ринок і задоволена результатом - country manager

Scatec вивела свою найбільшу СЕС в Україні у вільний ринок і задоволена результатом - country manager

19:02 10.12.2023
На півночі Донецької області почали відновлювати енергопостачання

На півночі Донецької області почали відновлювати енергопостачання

16:31 10.12.2023
Північ Донецької області тимчасово знеструмлено через спрацювання захисту на Слов'янській ТЕС

Північ Донецької області тимчасово знеструмлено через спрацювання захисту на Слов'янській ТЕС

19:30 09.12.2023
НКРЕКП встановила на 2024 р. тариф "Укренерго" на передачу е/е в розмірі 528,57 грн/МВт-год

НКРЕКП встановила на 2024 р. тариф "Укренерго" на передачу е/е в розмірі 528,57 грн/МВт-год

23:50 08.12.2023
ДТЕК повернув у роботу після планових ремонтів два енергоблоки ТЕС загальною потужністю близько 300 МВт

ДТЕК повернув у роботу після планових ремонтів два енергоблоки ТЕС загальною потужністю близько 300 МВт

13:03 08.12.2023
Російські агресори втретє за добу атакували прифронтову ТЕС "ДТЕК"

Російські агресори втретє за добу атакували прифронтову ТЕС "ДТЕК"

11:52 08.12.2023
Споживання е/е в Україні тримається на максимальному за поточний опалювальний сезон рівні - "Укренерго"

Споживання е/е в Україні тримається на максимальному за поточний опалювальний сезон рівні - "Укренерго"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Вінниччині ліквідовано спалах гепатиту A

Спричинений війною високий рівень стресу може провокувати напади переїдання й ендокринні порушення - думка

В Україні вже повністю або частково відновлено понад 750 медзакладів - Шмигаль

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс

На підтоплених територіях фіксують поодинокі випадки інфекційних захворювань - головний санлікар

ОСТАННЄ

На Вінниччині ліквідовано спалах гепатиту A

Попит на вакцину від грипу на приватному ринку від грипу є, але менший, ніж довоєнний - головний санлікар

Загальнонаціональний карантин щодо COVID-19 та ГРВІ запроваджувати не будуть, на рівні областей можуть вводити певні обмеження

У поточному епідсезоні на грип, ГРВІ та COVID-19 перехворіли вже 1,3 млн українців - Кузін

Через війну Україна змушена відтермінувати оновлення Національного календаря щеплень - головний санлікар

Система охорони здоров'я України готова забезпечити збереження вакцин в умовах можливих блекаутів - головний санлікар

Майже 9800 випадків ВІЛ-інфекції та 2750 випадків СНІДу виявлено в Україні у 2023 р.

Епідпоріг щодо COVID-19 перевищено в трьох областях України

ТЧХУ вчить працівників освіти надавати психологічну допомогу

Понад 200 тис. доз вакцини проти COVID-19 від Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ доправлено в Україну для безоплатних щеплень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА