Попит на вакцину від грипу на приватному ринку від грипу є, але менший, ніж довоєнний - головний санлікар

Попит на вакцину від грипу на приватному ринку є, але він менший за довоєнний, вважає заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Щодо приватного ринку, на жаль, є певна затримка в отриманні інформації, але ми бачимо, що попит на вакцину є, хоча не настільки значний, як у нас було в довоєнний період", - сказав він в інтерв'ю на каналі "Доктор Булавінова" в середу.

Кузін зазначив, що попри раннє надходження в поточному епідсезоні в Україну вакцини від двох виробників, "ми бачимо зниження попиту".

Він повідомив, що зараз більше половини випадків захворювання на грип припадає на дітей.

Кузін додав, що вакцинуватися проти грипу "можна протягом усього епідемічного сезону".

Водночас Кузін уточнив, що в межах міжнародного співробітництва, зокрема механізму GAVI, в Україну доставили вакцину проти грипу для захисту медпрацівників в областях, і цю вакцину вже використано майже на 90%.