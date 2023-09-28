В Україні за участю Червоного Хреста та фонду "Карітас" створено Альянс організацій громадянського суспільства

Представники громадських організацій підписали в Києві Маніфест про створення Альянсу українських організацій громадянського суспільства, повідомляють на фейсбук-сторінці Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ).

"Наразі 13 організацій громадянського суспільства об’єднали зусилля, щоб реагувати на наслідки війни і долати гуманітарну кризу. Ініціаторами створення Альянсу стала група організацій Міжнародного благодійного фонду "Карітас Україна" (Caritas Ukraine), Український Червоний Хрест, Благодійний фонд "Право на захист", - ідеться в повідомленні.

Як зазначили в ТЧХУ, під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, особливо в перші місяці війни, саме організації громадянського суспільства відіграли лідерську роль, діяли швидко й ефективно, використовуючи напрацьовані горизонтальні зв'язки, і разом із місцевою та національною владою долали виклики та реагували на потреби населення.

За словами генерального директора Національного комітету ТЧХУ Максима Доценка, українські організації на місцях першими приходили на допомогу постраждалим від російської агресії громадянам.

"Уже понад півтора року ми знаходимось у стані війни. І як показала практика, саме українські місцеві організації є найпершими, хто приходить на допомогу українцям та всім, хто постраждав від війни. Українські організації - це вихідці з локальних громад, які знають і розуміють потребу населення на місцях", - наголосив Доценко, нагадавши, що в Україні діють 200 осередків ТЧХУ.

Як зазначив директор із гуманітарного реагування МБФ "Карітас Україна" Григорій Селещук, за останні місяці такі гуманітарні організації, як "Карітас Україна", Український Червоний Хрест, "Право на захист" об'єднали зусилля для надання гуманітарної допомоги населенню. "Наразі нам важливо знайти і напрацювати спільний план розвитку і допомоги людям, які постраждали від війни", - сказав він.

Президент благодійного фонду "Право на захист" Олександр Галкін зазначив, що метою Альянсу є розбудова мережі організацій громадянського суспільства на регіональному та національному рівнях із міцними та ефективними партнерськими зв'язками. "Це об'єднає і великі всеукраїнські організації, і організації на рівні регіонів, що дасть змогу плідно співпрацювати українським громадським організаціям у всій Україні.... Сподіваюся, що це допоможемо народу України подолати наслідки війни", - наголосив Галкін.