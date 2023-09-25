Медицина

16:46 25.09.2023

В Одесі госпіталізовано з отруєнням 46 курсантів одного з ліцеїв - поліція

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Курсанти одного з одеських ліцеїв госпіталізовані в ніч на понеділок до медичного закладу з отруєнням і харчовою токсикоінфекцією, їм надано невідкладну медичну допомогу.

"Наразі відомо про 46 потерпілих, які перебувають в лікарні. Всі вони неповнолітні", - повідомляється на сайті Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

У межах розпочатого провадження призначено низку експертиз. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Точну кількість постраждалих уточнюють.

Теги: #одеса #отруєння #курсанти

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