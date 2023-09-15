Медицина

16:25 15.09.2023

Уряд уперше заклав у держбюджет кошти на зубопротезування для ветеранів - Шмигаль

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Уряд уперше заклав у держбюджет кошти на зубопротезування для ветеранів - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд уперше заклав у державний бюджет кошти на зубопротезування для ветеранів.

"Дуже важливий крок. Ми у ветеранську політику заклали інновації, які чуємо від ветеранів... Завжди була проблема стоматології. Ми вперше заклали цього року зубопротезування для ветеранів у розмірі 750 млн грн. Це про людяність", - сказав Шмигаль на пресконференції в п'ятницю.

Прем'єр наголосив, що влада й надалі зважатиме на сфери, які важливі для ветеранів.

Теги: #ветерани #зубопротезування

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