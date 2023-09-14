Медицина

12:42 14.09.2023

Фінансування сфери охорони здоров'я у 2024 році буде збільшено на 24 млрд грн - Радуцький

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Фінансування сфери охорони здоров'я у 2024 році буде збільшено на 24 млрд грн - Радуцький

Фінансування сфери охорони здоров'я у 2024 році буде збільшено на 24 млрд грн, повідомив голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький.

"За словами президента Володимира Зеленського, до нинішнього фінансування наступного року планують додати 24 млрд грн", - написав Радуцький у телеграм-каналі.

Радуцький не уточнив, на що будуть спрямовані додаткові ресурси.

Як повідомлялося, згідно з держбюджетом на 2023 рік було передбачено скорочення бюджетного фінансування системи охорони здоров'я України у 2023 році на 9,55% порівняно з 2022 роком - до 142 млрд грн.

Однією з причин такого рішення стала відмова від фінансування боротьби з COVID-19, зокрема, видатки на фінансування стаціонарного лікування COVID-19, які за підсумками 2022 року фактично не були використані.

Теги: #медицина #фінансування

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