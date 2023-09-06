БФ "Коло" забезпечив транспортом два соціальні проєкти Інституту ім. В.П. Філатова

Благодійний фонд "Коло" забезпечив транспортом два соціальні проєкти, які реалізовує Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова Національного університету ім. В.П.Філатова Національної академії медичних наук України (Одеса).

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в інституті, фонд надав транспорт для реалізації проєкту "Збережемо зір", у рамках якого бригада лікарів-офтальмологів інституту щотижня виїжджає до населених пунктів регіону, щоб оглянути пацієнтів безпосередньо в місцях їх проживання. Це допомагає вчасно виявляти хвороби очей, які без своєчасної офтальмологічної допомоги можуть призвести до інвалідності та навіть сліпоти.

Другий проєкт, подальша реалізація якого стала можливою завдяки наданому транспорту, - "Хочу бачити". Проєкт працює близько 15 років, у його рамках фахівці Інституту регулярно виїжджають до відділень із виходжування недоношених дітей і оглядають недоношених новонароджених задля виявлення в них ретинопатії недоношених. Це важке захворювання очей, в основі якого - незрілість очних структур, зокрема сітківки, в момент передчасного народження дитини. Своєчасна діагностика та надана висококваліфікована допомога дають змогу врятувати дітей від незворотної сліпоти.

"Для обох бригад величезною проблемою була відсутність відповідного транспорту. Бригада проєкту "Збережемо зір" виїжджала на двадцятирічному автомобілі "Газель" з абсолютно неприйнятними умовами транспортування офтальмологічного обладнання. Лікарі проєкту "Хочу бачити" використовували і власний транспорт, і орендовані благодійниками машини, й навіть громадський транспорт Одеси. Сьогодні проблеми виїзних бригад вирішено завдяки благодійному фонду "Коло", - наголошують в інституті.

"Лікарі та пацієнти Інституту Філатова щиро дякують за надану допомогу Благодійному фонду "Коло", його директору Олені Кривенко, волонтерці фонду Марії Котвіцькій і генеральному продюсеру Ukrainian Fashion Week, волонтеру Володимиру Нечипоруку", - наголосили в інституті.