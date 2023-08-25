"Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні" планує побудувати на території "Охматдиту" будинок безоплатної ночівлі для батьків пацієнтів

Благодійна організація (БО) "Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні" планує збудувати на території НДСЛ "Охматдит" (Київ) будинок для безоплатної ночівлі батьків пацієнтів.

Як повідомляє БО, орієнтовна площа будинку становитиме 3 тис. кв. м. У ньому буде 50 окремих кімнат, які зможуть забезпечити понад 36 тис. безкоштовних ночівель на рік родинам.

"Програма "Дім Рональда МакДональда в усьому світі" забезпечує комфорт, підтримку та ресурси для родин із госпіталізованими дітьми лише за крок до лікарні, щоб ніщо не відривало сім'ю від найважливішого - лікування власної дитини. По всьому світу існує понад 380 програм "Дім Рональда МакДональда". В Україні вона стане першою", - повідомляє БО.

Будівництво розпочнеться в межах реалізації підписаного в листопаді 2021 року меморандуму про взаєморозуміння між БО "Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні", Мінекономіки України, МОЗ та клінікою "Охматдит".

Уряд України 1 серпня 2023 року погодив укладення договору про спільну діяльність між НДСЛ "Охматдит" і БО "Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні". Підписання договору відбудеться 29 серпня.