Фонд ЮНІСЕФ доставив в Україну 20 спецавтомобілів швидкої допомоги для новонароджених

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) з ініціативи першої леді Олени Зеленської та Міністерства охорони здоров'я доправив в Україну 20 неонатальних спеціалізованих автомобілів швидкої допомоги для новонароджених.

Як повідомляє МОЗ на своєму сайті, автомобілі були закуплені ЮНІСЕФ коштом уряду Нідерландів для підтримки впровадження Програми раннього розвитку дітей в Україні.

Автомобілі буде розподілено у Вінницьку, Волинську, Дніпропетровську, Закарпатську, Івано-Франківську, Київську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Хмельницьку, Черкаську та Чернівецьку області.

"Швидкі" укомплектовані спеціалізованим обладнанням, що дає змогу надавати невідкладну допомогу породіллі та немовляті прямо в дорозі.

Загалом у 2022 році ЮНІСЕФ передав понад 15 швидких дитячим і пологовим будинкам у Львові, Чернігові, Сумах, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Миколаєві та Чернівцях.

Як повідомлялося, кількість передчасних пологів в Україні 2022 року збільшилася на 10%.

За інформацією ВООЗ, із 24 лютого 2022 року до 15 серпня 2023 року в Україні зафіксовано понад 1 100 випадків, коли внаслідок обстрілів і бойових дій постраждали медичні працівники, пацієнти та заклади охорони здоров'я. Зокрема було пошкоджено або зруйновано майже 50 пологових будинків