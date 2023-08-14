Медицина

17:13 14.08.2023

В Україні відсутня система надання паліативної допомоги літнім пацієнтам із діабетом - думка

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В Україні відсутня система надання паліативної допомоги літнім пацієнтам із діабетом - думка

В Україні відсутня система надання паліативної допомоги літнім пацієнтам із діабетом, вважає виконавча директорка Української діабетичної федерації Наталія Кожан.

"У нас, на жаль, нині практично не звертають уваги на надання паліативної допомоги цій категорії пацієнтів. Я дуже часто стикаюся з такими пацієнтами, працюючи на кафедрі паліативної та госпісної медицини в університеті ім. Шупика, і чую від пацієнтів, що медичні працівники і лікарі навіть за тяжкого перебігу діабету і з високим рівнем болю не пропонують заходів паліативної допомоги", - сказала вона під час круглого столу в Києві в понеділок.

Водночас Кожан наголосила, що, "на жаль, на сьогодні немає рекомендацій від ВООЗ щодо надання такої допомоги".

"У нас немає клінічних протоколів із надання цієї допомоги, але цим треба опікуватися", - сказала вона.

Теги: #допомога #діабет

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