Медицина

13:29 03.08.2023

Український Червоний Хрест відновив приміщення Ірпінської філії Інституту серця

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Український Червоний Хрест відновив приміщення Ірпінської філії Інституту серця

Товариство Українського Червоного Хреста (ТЧХУ) відновило приміщення Ірпінської філії Інституту серця Міністерства охорони здоров'я в Київській області.

"Фахівці Українського Червоного Хреста за підтримки Люксембурзького Червоного Хреста виконали низку ремонтних робіт, щоб медичний заклад зміг продовжити свою роботу", - повідомило ТЧХУ на фейсбук-сторінці.

У ТЧХУ нагадали, що внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації будівля першого корпусу першої Ірпінської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" зазнала значних пошкоджень.

Наразі в будівлі повністю замінено опалення, частково виконано ремонт внутрішніх приміщень і покрівлі, повністю відновлено фасад і доріжки.

У відновленому корпусі вже близько 50 пацієнтів проходять реабілітацію після операцій на серці.

 

Теги: #медицина #відновлення #тчху

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