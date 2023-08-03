Медицина

10:41 03.08.2023

Заборона бойовим медикам переливати кров пораненим бійцям на догоспітальному етапі може бути критичною для порятунку життя

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Заборона бойовим медикам переливати кров пораненим бійцям на догоспітальному етапі може бути критичною для порятунку життя

Заборона бойовим медикам переливати кров пораненим бійцям на догоспітальному етапі може бути критичною для порятунку життя поранених, вважає президент ГО "Всеукраїнська асоціація донорів України", співзасновниця платформи "ДонорUA" Ірина Славінська.

Як повідомила Славінська агентству "Інтерфакс-Україна", ця де-факто заборона випливає з опублікованого тексту постанови уряду про задоволення потреб сил безпеки та оборони в донорській крові та компонентах крові в умовах воєнного часу, ухваленої 30 червня.

Вона зазначила, що в результаті підготовки документа "ми маємо постанову, яка не дозволяє бойовому медику робити трансфузію, тому що нинішній текст просто виключає бойового медика як такого, який має право здійснювати такі маніпуляції".

"Це досить критично для українських військових. Втрати, яких зазнають війська, відбуваються зокрема й тому, що бойовий медик не завжди має якісні турнікети, а також тому, що на догоспітальному етапі він не має права здійснювати трансфузію", - сказала вона.

За словами Славінської, згідно з цим документом, "бойовий медик фактично не має права надати необхідну допомогу на етапі евакуації, тобто поки військового везуть у стабпункт або у прифронтову лікарню".

"На етапі евакуації в стабпункт або в лікарню зараз не можна робити трансфузію, якщо ти не лікар і не пройшов відповідного навчання. Але ми розуміємо, що це означає – бойові медики не можуть цього робити", - сказала вона.

Славінська зазначила, що переливання крові на догоспітальному етапі може здійснюватися в машинах, які мають відповідне обладнання, зокрема холодильники, що містять кров і відповідне мобільне обладнання.

За словами Славінської, "не потрібно нічого вигадувати, це обладнання існує, просто його слід закупити й видати в стабілізаційні пункти та в евакуаційні бригади".

"Трансфузія - це не ампутація, це не щось надзвичайне, що може робити виключно хірург. Це не складна маніпуляція, її можна навчитися робити всім, але потрібно розуміти, за яких станів пацієнта її потрібно застосовувати і як фіксувати, що було проведено таку процедуру", - сказала вона.

При цьому Славінська наголосила, що процес доставки крові та створення умов для переливання мають організувати військові.

"Я відверто скажу, це досить зрозуміла процедура, і її не так важко організувати. Ця процедура передбачена стандартами та протоколами TCCC, які застосовують військові медики, тому бойові медики повинні мати можливість проводити її", - сказала вона.

Як повідомлялося, раніше в соціальних мережах виникла дискусія навколо ухваленої 30 червня постанови щодо задоволення потреб сил безпеки та оборони в донорській крові та компонентах крові в умовах воєнного часу.

Теги: #медики #кров #військові #славінська

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