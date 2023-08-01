ЗСУ розробили кроки та організаційні зміни для вирішення проблеми у сфері тактичної медицини - заява Генштабу

Збройні сили України розробили низку кроків та організаційних змін, щоб вирішити проблеми у сфері тактичної медицини, зокрема заплановано зміни в системі внутрішнього контролю, системі забезпечення та закупівель, навчання бойових медиків та врегулювання нормативно-правової бази.

"Війна ставить нові виклики, зокрема, у сфері медичного забезпечення Сил оборони. Збройні сили України прагнуть надавати найкращий рівень медичної допомоги своїм воїнам. Багато чого вже вдалося організувати та удосконалити наявну систему медичного забезпечення згідно з вимогами воєнного часу. Втім, залишаються проблемні питання, які потребують системних рішень", - йдеться в заяві Генерального штабу ЗСУ.

Наголошується, що наразі ЗСУ розробили низку кроків та організаційних змін для вирішення проблеми у сфері тактичної медицини. "Напрями запланованих змін: удосконалення системи внутрішнього контролю, системи забезпечення та закупівель, навчання бойових медиків та урегулювання нормативно-правової бази. Все це необхідно, щоб гарантувати ефективність та якість медичного обслуговування", - додали в Генштабі.

Також у заяві подякували громадськості за активну участь у дискусії та надання рекомендацій. "Упевнені, що спільними зусиллями ми подолаємо всі виклики, що стоять перед нами", - йдеться в повідомленні.