Радуцький: Ми з командуванням Медсил ЗСУ знайдемо вирішення проблеми використання бойовими медиками крові на догоспітальному етапі

Оптимальне вирішення проблеми використання бойовими медиками крові на догоспітальному етапі буде знайдено, запевняє голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький.

"МОЗ погоджується з такими вимогами, але є контраргументи в командуванні Медичних сил. Не йдеться про якесь самодурство. Насправді є щодо чого хвилюватися. З командуванням Медичних сил, сподіваюся, ми знайдемо оптимальне рішення", - сказав він в інтерв'ю виданню "Главком".

Радуцький зазначив, що член профільного комітету, депутат Яна Зінкевич, яка заснувала медичний батальйон "Госпітальєри", "точно знає, як має бути".

"У найближчому комітеті робоча група знайде оптимальне рішення. Моя особиста думка: треба дозволяти (переливання крові бойовими медиками на догоспітальному етапі - ІФ-У), але варто врахувати і вимоги командування Медичних сил ЗСУ", - наголосив він.

Раніше у ЗМІ та соціальних мережах виникла дискусія навколо заборони бойовим медикам на догоспітальному етапі переливати кров пораненим бійцям.