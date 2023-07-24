Онкохворим дітям в "Охматдиті" до кінця року потрібно близько 111 тис. аналізів на 3,8 млн грн - фонд "Таблеточки"

Онкохворим дітям, які проходять лікування в клініці "Охматдит" (Київ), до кінця року потрібно буде провести близько 111 тис. аналізів, загальна вартість яких становить 3,8 млн грн.

Такі розрахунки наводить благодійний фонд "Таблеточки".

"Частина сімей з онкохворими дітьми, які через повномасштабне вторгнення були змушені виїхати за кордон, повертаються в Україну. Через збільшення кількості пацієнтів у медичних закладах зростає потреба в ліках і аналізах, від яких залежить ефективність лікування дітей", - зазначає фонд у пресрелізі.

За його даними, в середньому кожному пацієнтові "Охматдиту" роблять 150 аналізів за час лікування.

"Сучасна лабораторія дає змогу нашим лікарям оперативно поставити діагноз, оцінити та проконтролювати стан дитини, постійно моніторити ефективність лікування. Більшості дітей із відділень онкогематології аналізи роблять щодня", - наводяться у пресрелізі слова завідувачки Українського референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології Вікторії Яновської.

Як повідомляє фонд, він запустив благодійний збір на ці аналізи. Партнером збору стала інвестиційна група ICU.

"Таблеточки" - найбільший в Україні благодійний фонд у сфері дитячої онкології, який з 2011 року надає допомогу дітям та їхнім сім'ям на кожному етапі лікування від раку. За час його роботи адресну допомогу отримали понад 7 тис. сімей.

Нині під опікою фонду щомісяця перебувають 500 дітей - це онкохворі діти, які лікуються в Україні, а також ті, хто був змушений виїхати на лікування за кордон.