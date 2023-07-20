У ВООЗ попереджають про підвищене навантаження на систему охорони здоров'я через спеку

Аномально спекотна погода, що встановилася в низці регіонів світу, призводить до значного збільшення навантаження на системи охорони здоров'я, заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я.

"Надзвичайно спекотна погода чинить підвищений тиск на системи охорони здоров'я", - сказав голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус на пресконференції.

Він зазначив, що спека часто посилює проблеми зі здоров'ям, які раніше існували у людей, і призводить до передчасної смерті та інвалідності. За його словами, найбільшу небезпеку така погода становить для літніх людей, дітей, а також малозабезпечених.

Гендиректор організації зазначив, що ВООЗ разом із Всесвітньою метеорологічною організацією працює над наданням підтримки країнам, які зіткнулися з аномальною погодою.

Раніше повідомлялося, що аномальна спека продовжує завдавати незручностей жителям низки країн південної Європи, зокрема Іспанії та Італії. Температура повітря на Сицилії вдень у середу наблизилася до 47 градусів за Цельсієм. Щонайменше у 20 містах Італії продовжує діяти впроваджений владою підвищений рівень небезпеки через спеку. Йдеться, зокрема, про Рим, Флоренцію та Болонью.