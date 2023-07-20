Медицина

10:08 20.07.2023

У ВООЗ попереджають про підвищене навантаження на систему охорони здоров'я через спеку

1 хв читати
У ВООЗ попереджають про підвищене навантаження на систему охорони здоров'я через спеку

Аномально спекотна погода, що встановилася в низці регіонів світу, призводить до значного збільшення навантаження на системи охорони здоров'я, заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я.

"Надзвичайно спекотна погода чинить підвищений тиск на системи охорони здоров'я", - сказав голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус на пресконференції.

Він зазначив, що спека часто посилює проблеми зі здоров'ям, які раніше існували у людей, і призводить до передчасної смерті та інвалідності. За його словами, найбільшу небезпеку така погода становить для літніх людей, дітей, а також малозабезпечених.

Гендиректор організації зазначив, що ВООЗ разом із Всесвітньою метеорологічною організацією працює над наданням підтримки країнам, які зіткнулися з аномальною погодою.

Раніше повідомлялося, що аномальна спека продовжує завдавати незручностей жителям низки країн південної Європи, зокрема Іспанії та Італії. Температура повітря на Сицилії вдень у середу наблизилася до 47 градусів за Цельсієм. Щонайменше у 20 містах Італії продовжує діяти впроваджений владою підвищений рівень небезпеки через спеку. Йдеться, зокрема, про Рим, Флоренцію та Болонью.

Теги: #здоровя #вооз #спека

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:22 19.07.2023
Спека не слабшає в європейських країнах, метеорологи фіксують температурні рекорди

Спека не слабшає в європейських країнах, метеорологи фіксують температурні рекорди

08:14 19.07.2023
Температурні рекорди побито в охоплених спекою Франції та Італії

Температурні рекорди побито в охоплених спекою Франції та Італії

18:10 18.07.2023
У Всесвітній метеорологічній організації прогнозують 40-градусну спеку в багатьох частинах світу протягом кількох днів

У Всесвітній метеорологічній організації прогнозують 40-градусну спеку в багатьох частинах світу протягом кількох днів

13:59 18.07.2023
ВООЗ встановить тимчасові модульні клініки первинної медичної допомоги в постраждалих від війни регіонах

ВООЗ встановить тимчасові модульні клініки первинної медичної допомоги в постраждалих від війни регіонах

15:23 17.07.2023
Метеорологи зафіксували рекорд спеки для Китаю - понад 52 градуси за Цельсієм

Метеорологи зафіксували рекорд спеки для Китаю - понад 52 градуси за Цельсієм

20:19 10.07.2023
Минулий тиждень став рекордно спекотним за всю історію спостережень

Минулий тиждень став рекордно спекотним за всю історію спостережень

20:16 30.06.2023
Київ залишиться поза можливою зоною небезпеки в разі аварії на ЗАЕС - Ляшко

Київ залишиться поза можливою зоною небезпеки в разі аварії на ЗАЕС - Ляшко

20:43 29.06.2023
Жителі 50-кілометрової зони навколо ЗАЕС отримали препарати йоду, але профілактично приймати їх не потрібно

Жителі 50-кілометрової зони навколо ЗАЕС отримали препарати йоду, але профілактично приймати їх не потрібно

19:21 19.06.2023
На півдні США сильна спека принесла грози, спалахнули лісові пожежі

На півдні США сильна спека принесла грози, спалахнули лісові пожежі

21:19 05.06.2023
ВООЗ застосує досвід ЄС із впровадження цифрових сертифікатів щодо COVID-19

ВООЗ застосує досвід ЄС із впровадження цифрових сертифікатів щодо COVID-19

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс

На підтоплених територіях фіксують поодинокі випадки інфекційних захворювань - головний санлікар

Зеленський переніс День медпрацівників на 27 липня - указ

МОЗ не виключає загрози спалаху холери внаслідок руйнування дамби в Новій Каховці

ВООЗ зафіксувала понад 1000 атак на систему охорони здоров'я України від початку повномасштабної війни

ОСТАННЄ

Нацагентство Zdorovi отримало статус критично важливої благодійної організації

Україна до повномасштабної війни не стикалася з такою кількістю травм, які потребують реконструкції - думка

У Києві встановлять сонячні електростанції для енергопостачання кількох медзакладів - Кличко

"Лекхім" підписав субліцензійну угоду з Патентним пулом на випуск інноваційного противірусного препарату "Енситрелвір"

В Україні створено онлайн-мапу медзакладів, де можна безоплатно отримати психологічну та психіатричну допомогу

Медмережа "Добробут" надаватиме медичну допомогу пацієнтам центру Superhumans

Волонтери ТЧХУ надали психологічну допомогу понад 600 постраждалим унаслідок руйнування Каховської ГЕС

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс

Кличко показав, як змінилось відділення екстреної медичної допомоги №18 на Оболоні після ремонту

Зафіксовано понад 100 тис. сеансів використання за рік роботи в мобільному застосунку "Добробут"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА