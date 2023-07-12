Медицина

13:14 12.07.2023

Зафіксовано понад 100 тис. сеансів використання за рік роботи в мобільному застосунку "Добробут"

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Зафіксовано понад 100 тис. сеансів використання за рік роботи в мобільному застосунку "Добробут"

За рік роботи з липня 2022 до червня 2023 року в мобільному застосунку "Добробут" зафіксовано 106 тис. сеансів використання (кількість використань застосунку одним клієнтом).

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в "Добробуті", зокрема, 67 тис. сеансів було зафіксовано на системі iOS, 39 тис. - на системі Android.

У середньому, на місяць система фіксує 7,5 тис записів на послуги через застосунок, найпопулярніша послуга: запис на консультацію лікаря.

У середньому, за один сеанс клієнт переглядає 10 сторінок на системі iOS або шість сторінок на системі Android.

Загалом за рік за розділами застосунку 40% сеансів використання становив запис до лікаря та оплата послуг, 30% - перегляд документів (висновок лікаря, результати досліджень тощо), 30% - пошук лікаря або перегляд анкети лікаря.

Медмережа "Добробут" запустила роботу мобільного застосунку 2016 року.

Додаток дає змогу отримати доступ до цифрових медичних сервісів у телефоні: запис на прийом до лікаря в будь-який медцентр "Добробут", перегляд консультативних висновків, результатів досліджень, оплата послуг, запис на онлайн-роз'яснення лікаря та багато іншого.

Додаток, зокрема, дає змогу прив'язати до свого профілю медичні картки дітей та інших членів родини після проведення верифікації. Завдяки можливості відкрити кілька профілів можна зібрати медичні картки всієї родини в одному місці, а також записуватися на лікування та оплачувати його з одного рахунку.

У розділі "Документи" зберігаються записи лікаря, зроблені після кожного візиту, консультативні висновки, результати аналізів, досліджень та інші медичні документи. Є можливість завантажити й додаткові документи користувача, які зберігатимуться в цьому ж розділі.

"Добробут" - одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. У портфелі компанії 17 медичних центрів у Києві та в Київській області, служба невідкладної допомоги, стоматологія та аптеки. Медичні центри мережі надають послуги для дітей і дорослих за більш ніж 75 медичними напрямами. Щорічно фахівці "Добробуту" проводять понад 7 тис. операцій. У мережі працюють 2,7 тис. співробітників.

Завдяки співпраці з міжнародними благодійними організаціями Direct Relief International, Children of War Foundation, International Medical Corps та University of Miami Global Institute, а також завдяки роботі благодійного фонду мережі Dobrobut Foundation клініки мережі, які продовжили свою роботу навіть під час воєнних дій, протягом місяців значну частину медичних послуг надавали безоплатно. З перших днів війни лікувально-діагностичний центр "Добробуту" в Києві безоплатно надавав ургентну медичну допомогу захисникам України та пораненому внаслідок бойових дій населенню в режимі 24/7. Завдяки діяльності благодійних фондів Direct Relief International і Dobrobut Foundation у лікувально-діагностичному центрі "Добробут" можуть отримати безоплатну допомогу поранені військові та люди, які опинилися в скрутному становищі через воєнні дії.

Теги: #добробут #застосунок

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