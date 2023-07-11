Використання медичного канабісу в лікувальних цілях є міжнародною практикою - Мінветеранів

Міністерство у справах ветеранів підтримує законопроєкт №7457 щодо регулювання обігу рослин роду конопель (Cannabis) у медичних, наукових і промислових цілях.

"Надання дозволу на контрольоване виробництво і застосування медичного канабісу в Україні стало б проявом гуманності до громадян, які відчувають постійний душевний, тілесний або фантомний біль", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

У відомстві зазначили, що в період широкомасштабного військового вторгнення Росії на територію України стала критичною потреба в застосуванні медичного канабісу військовослужбовцями, які зазнали тяжких тілесних ушкоджень, зокрема, втратили кінцівки або отримали посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).

"Україна як цивілізована держава має розробити чіткі правила вироблення та обігу канабісу з медичною метою, як це зробили такі провідні країни, як Фінляндія, Франція, Німеччина, Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Швеція, Швейцарія, Велика Британія, Словаччина та інші. Також дуже важливо врегулювати чіткий порядок контролю та обліку виробників рослин для передання їх у подальшу роботу фармацевтам і вченим", - заявили в Мінветеранів.

У відомстві наголосили, що саме це пропонує проєкт закону №7457 "Про регулювання обігу рослин роду конопель (Cannabis) у медичних, промислових цілях, наукової та науково-технічної діяльності для створення умов розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань і посттравматичних стресових розладів, отриманих унаслідок війни".