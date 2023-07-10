Близько 80% українських онкопацієнтів оплачували лікування власним коштом, після початку повномасштабного вторгнення переїхали в межах України 8% онкопацієнтів, за кордон - 16% онкопацієнтів.

Такі дані наводять експерти Global Medical Knowledge Alliance, фонду підтримки дорослих онкопацієнтів Inspiration Family, OncoHub і Національного інституту раку, ґрунтуючись на даних дослідження впливу повномасштабної війни в Україні на лікування раку.

За даними дослідження, онкопацієнти частіше платять за діагностичні дослідження, хірургічне лікування та хіміотерапію.

Загальний час очікування лікування був більшим у прифронтових регіонах, а радіо- та хіміотерапія були доступнішими в регіонах, які менше постраждали від війни та напливу внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, опитування показало, що 21% респондентів мігрували через необхідність продовження лікування раку, через бойові дії виїхали 14%.

Дослідники зазначають, що попри це загальна доступність лікування онкозахворювань не змінилася порівняно з довоєнним часом, загальний час очікування медичної допомоги після початку повномасштабного вторгнення був вищим у прифронтових регіонах і регіонах активних бойових дій.

Участь в опитуванні взяли 289 пацієнтів з усіх регіонів України, які почали лікування раку ще до російського вторгнення. З них 39% опитаних мали І або ІІ стадію онкологічного захворювання, 38% - ІІІ стадію, а 28% - ІV.