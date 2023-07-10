Медицина

10:56 10.07.2023

Близько 80% українських онкопацієнтів оплачували лікування власним коштом

1 хв читати
Близько 80% українських онкопацієнтів оплачували лікування власним коштом

Близько 80% українських онкопацієнтів оплачували лікування власним коштом, після початку повномасштабного вторгнення переїхали в межах України 8% онкопацієнтів, за кордон - 16% онкопацієнтів.

Такі дані наводять експерти Global Medical Knowledge Alliance, фонду підтримки дорослих онкопацієнтів Inspiration Family, OncoHub і Національного інституту раку, ґрунтуючись на даних дослідження впливу повномасштабної війни в Україні на лікування раку.

За даними дослідження, онкопацієнти частіше платять за діагностичні дослідження, хірургічне лікування та хіміотерапію.

Загальний час очікування лікування був більшим у прифронтових регіонах, а радіо- та хіміотерапія були доступнішими в регіонах, які менше постраждали від війни та напливу внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, опитування показало, що 21% респондентів мігрували через необхідність продовження лікування раку, через бойові дії виїхали 14%.

Дослідники зазначають, що попри це загальна доступність лікування онкозахворювань не змінилася порівняно з довоєнним часом, загальний час очікування медичної допомоги після початку повномасштабного вторгнення був вищим у прифронтових регіонах і регіонах активних бойових дій.

Участь в опитуванні взяли 289 пацієнтів з усіх регіонів України, які почали лікування раку ще до російського вторгнення. З них 39% опитаних мали І або ІІ стадію онкологічного захворювання, 38% - ІІІ стадію, а 28% - ІV.

Теги: #війна #пацієнти #онкологія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:56 09.07.2023
У Трампа вже були 24 години, щоб зупинити війну

У Трампа вже були 24 години, щоб зупинити війну

13:15 09.07.2023
Накопичувальний рівень пенсійної системи можливий лише після війни - меморандум із МВФ

Накопичувальний рівень пенсійної системи можливий лише після війни - меморандум із МВФ

08:08 09.07.2023
ЗС України за добу ліквідували 600 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 600 окупантів

08:00 09.07.2023
ISW: Україна вже виграла від повстання ПВК "Вагнер" і може виграти ще більше

ISW: Україна вже виграла від повстання ПВК "Вагнер" і може виграти ще більше

07:19 09.07.2023
ЗС України за добу відбили понад 30 атак РФ

ЗС України за добу відбили понад 30 атак РФ

21:23 08.07.2023
Війська РФ готуються до можливих бойових дій у Криму

Війська РФ готуються до можливих бойових дій у Криму

20:27 08.07.2023
Кожен день повномасштабного вторгнення завдає екологічної шкоди на 4 млрд грн

Кожен день повномасштабного вторгнення завдає екологічної шкоди на 4 млрд грн

17:25 08.07.2023
ЗСУ 7 липня домоглися тактично значущих успіхів у районі Бахмута і продовжили контрнаступ на трьох інших ділянках - ISW

ЗСУ 7 липня домоглися тактично значущих успіхів у районі Бахмута і продовжили контрнаступ на трьох інших ділянках - ISW

14:29 08.07.2023
Війна в Україні забрала життя 9,18 тис. цивільних, ще майже 16 тис. поранено - ООН

Війна в Україні забрала життя 9,18 тис. цивільних, ще майже 16 тис. поранено - ООН

10:06 07.07.2023
Українські військові в четвер провели контрнаступ щонайменше на трьох ділянках - ISW

Українські військові в четвер провели контрнаступ щонайменше на трьох ділянках - ISW

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На підтоплених територіях фіксують поодинокі випадки інфекційних захворювань - головний санлікар

Зеленський переніс День медпрацівників на 27 липня - указ

МОЗ не виключає загрози спалаху холери внаслідок руйнування дамби в Новій Каховці

ВООЗ зафіксувала понад 1000 атак на систему охорони здоров'я України від початку повномасштабної війни

Від початку пандемії від COVID-19 померли понад 112 тис. українців - МОЗ

ОСТАННЄ

Український Червоний Хрест проводить профілактику захворювань

У Київському міському госпіталі за рік реабілітацію пройшли понад 1500 військових - Кличко

Ризик виникнення холери на півдні та сході України вищий, ніж в інших регіонах - лікар-інфекціоніст

Кабмін затвердив порядок задоволення потреб сил оборони в донорській крові в умовах воєнного стану

Медмережа "Добробут" запустила відділення реабілітації та безкоштовну програму лікування для військових

Медмережа "Добробут" вивчає можливості роботи в межах ПМГ і контрактування НСЗУ

З 1 липня спливає пільговий період для ввезення необхідних для боротьби з COVID-19 товарів

В Україні практично не реєструють випадків госпіталізації до відділення інтенсивної терапії через COVID-19

Депутати мають намір удосконалити захист прав інтелектуальної власності на період війни для припинення блокування виходу на ринок нових ліків

Холероподібні вібріони не є збудниками холери, але можуть спричинити випадки харчових токсикоінфекцій - головсанлікар

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА