Медмережа "Добробут" вивчає можливості роботи в межах ПМГ і контрактування НСЗУ

Медична мережа "Добробут" вивчає можливості роботи в межах програми медичних гарантій (ПМГ) і укладення контактів із Національною службою здоров'я України (НСЗУ), повідомив операційний директор столичної багатопрофільної лікарні "Добробут" на проспекті Бажана Сергій Орел.

"Ми вивчаємо для себе можливість і механізми, стратегію роботи з НСЗУ. Ми не відмовилися від цієї ідеї, але ми маємо вписати роботу з ними в загальну роботу нашої мережі. Ми аналізуємо, де і в якій точці ми зможемо це зробити. Тому не можу сказати, що ми відмовилися від цієї ідеї", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Орел уточнив, що, зокрема, "Добробут" аналізує, чи зможе медмережа "вкластися в тариф, визначений державою, зберігаючи при цьому якість".

"Питання швидше в тому, чи ввійдемо ми до цієї системи найближчим часом, чи почекаємо, доки буде вирішено питання зі співоплатою. Це точно дало б імпульс для ринку, але поки що ми не хочемо робити жодних прогнозів", - сказав він.

"Ми велика компанія і ми не можемо просто так зайти і вийти. Ми розуміємо, що будемо тут багато років працювати. Ми можемо прийняти для себе рішення, умовно, найближчим часом, а вийти на цей ринок, наприклад, через рік. Але для цього потрібно добре підготуватися - знайти базу, на якій ми надаватимемо ці послуги, вирішити, чи будемо ми це робити в Києві, чи вийдемо за його межі. Війна скоригувала наші плани", - наголосив він.