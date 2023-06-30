З 1 липня спливає пільговий період для ввезення необхідних для боротьби з COVID-19 товарів

З 1 липня з огляду на скасування карантину, встановленого для запобігання поширенню COVID-19, спливає пільговий період для ввезення товарів, необхідних для боротьби з цим захворюванням.

Як нагадала Державна митна служба, отже, з 1 липня 2023 року оподаткування цих товарів здійснюватиметься в загальному порядку.

До переліку товарів, на які поширювалися пільги під час ввезення, входили, зокрема, обладнання для забезпечення "холодового ланцюга" та вимог інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я; обладнання для виробництва вакцин і лікарських засобів проти COVID-19; системи постачання медичних газів, дезінфекційні засоби, антисептики та обладнання для проведення дезінфекції, а також лікарські засоби, імунобіологічні препарати та харчові продукти для боротьби з COVID-19.

Як повідомлялося, уряд постановою №651 від 27 червня 2023 року з 1 липня скасував карантин, який було впроваджено з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.