Медицина

09:44 23.06.2023

Мобільні медбригади ТЧХУ працюють у Херсонській області

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Мобільні медбригади ТЧХУ працюють у Херсонській області

Мобільні медичні бригади Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) надають первинну медичну допомогу у віддалених населених пунктах Херсонської області.

"Допомогу вже отримали понад півтисячі людей. Насамперед фахівці виїжджають у селища та села, які були підтоплені внаслідок підриву Каховської ГЕС", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці.

Три мобільні медичні бригади з Івано-Франківська, Тернополя та Миколаєва надають людям первинну медичну та психологічну допомогу. Зокрема, вони проводять огляд та обстеження пацієнтів, вимірюють їм артеріальний тиск, пульс, рівень насиченості крові киснем, роблять електрокардіограму, отоскопію, призначають за потреби лікування та видають медикаменти.

Крім цього, в разі потреби проводять консультації психологи.

Джерело: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/posts/pfbid02YhqJmR7dzbAjHF1RBAfQadsMse2G63gaK3swMfwNvFULmxj6amgmU6RAzxK6e2Wyl

Теги: #херсонщина #тчху

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