МОЗ визначило три лікарні-хаби для боротьби з можливим спалахом інфекційних захворювань у постраждалих від затоплення регіонах України

Міністерство охорони здоров'я визначило три лікарні, які стануть хабами для боротьби з можливим спалахом інфекційних захворювань у постраждалих від затоплення регіонах.

Як повідомило МОЗ у телеграм-каналі, медична система готується до будь-яких сценаріїв.

"Уже визначено три лікарні: на Херсонщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині, які стануть хабами в разі потенційних спалахів інфекційних хвороб. У медзакладах розгорнуто додаткові інфекційні ліжка та забезпечено наявність усіх необхідних ліків", - уточнює відомство.

Як повідомлялося, МОЗ повідомило, що випадків захворювання або підозри на холеру в Україні не виявлено.