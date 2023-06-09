Агресор від початку повномасштабного вторгнення пошкодив 1544 медзаклади, 184 дощенту зруйновано - МОЗ

З початку повномасштабного вторгнення агресор в Україні пошкодив 1544 медустанови, з них 184 повністю зруйновані і відновленню не підлягають.

"За понад рік війни в Україні постраждали 1544 медзаклади. З них 1370 об'єктів медичної інфраструктури пошкоджено та ще 184 об'єкти зруйновано вщент, без можливості подальшого відновлення", - повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

За інформацією відомства, найбільших втрат зазнала медична інфраструктура на території Харківської, Донецької, Миколаївської та Чернігівської областей.

МОЗ уточнює, що в цих регіонах "вкрай важливо починати комплексне відновлення вже зараз, щоб у максимально короткі терміни надати доступ до медичної допомоги".

Перспективи відновлення медзакладів і забезпечення населення медичною допомогою представники МОЗ обговорили на зустрічі з представниками делегації посольства Франції в Україні.

Учасники зустрічі, зокрема, обговорили перспективи застосування модульно-контейнерної технології будівництва для зведення комфортних і довговічних будівель за дуже короткий період.

МОЗ нагадало, що у відомстві створено проєктний офіс, що координує діяльність міжнародних партнерів у наданні посильної допомоги щодо впровадження реформ у сфері охорони здоров'я та відновлення системи охорони здоров'я.