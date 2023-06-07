Медицина

13:30 07.06.2023

У Херсонській області в наявності - близько 600 тис. таблеток для знезараження води для видачі населенню

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У Херсонській області в наявності - близько 600 тис. таблеток для знезараження води для видачі населенню

Для видачі населенню Херсонської області наразі в наявності є близько 600 тис. таблеток для знезараження води, повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

"У Херсонській області наразі в наявності близько 600 тис. таблеток для знезараження води для видачі населенню", - сказав він в ефірі телемарафону в середу.

Кузін повідомив, що наразі в системі централізованого подання води немає жодних відхилень щодо якості води.

Водночас, за його словами, значна частина населення може користуватися криницями та свердловинами, якість води з яких потрібно контролювати, забезпечувати її фільтрацію та знезараження.

"Якщо є доступ до бутильованої води, їй потрібно віддавати перевагу", - сказав він.

Кузін також повідомив, що "на рівні областей, принаймні тих, що мають підтоплені території, формуються додаткові запаси антибіотиків і сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій".

За його словами, в регіоні лиха щонайменше 190 медзакладів мають надавати медичну допомогу в разі виникнення надзвичайних ситуацій. "Ці заклади охорони здоров'я перебувають у режимі підвищеної готовності. Вони мають щонайменше 800 вільних ліжок, які можна буде використовувати для екстреної госпіталізації", - сказав він, при цьому уточнивши, що лікарні на рівні міста Херсона продовжують свою роботу.

Водночас, повідомив Кузін, є ризик підтоплення обласного онкологічного центру, тому обговорюється можливість евакуації його пацієнтів.

Теги: #вода #херсонська_область #кузін

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