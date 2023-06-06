Медицина

14:15 06.06.2023

Лікарні Херсонської області забезпечені питною водою і генераторами, ліки в аптеках є - МОЗ

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Лікарні Херсонської області забезпечені питною водою і генераторами, ліки в аптеках є - МОЗ

Лікарні Херсонської області забезпечені питною водою і живляться від генераторів, в аптеках є достатній запас ліків, зокрема сорбентів і антибіотиків.

Як повідомило Міністерство охорони здоров'я, на території Херсонської області продовжують роботу 29 бригад екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

"Закликаємо мешканців постраждалих населених пунктів вживати лише бутильовану воду та неухильно дотримуватися вказівок рятувальників щодо подальшої евакуації", - наголосили в МОЗ.

Теги: #моз #херсонська_область

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