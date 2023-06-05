ВООЗ застосує досвід ЄС із впровадження цифрових сертифікатів щодо COVID-19

Єврокомісія (ЄК) і Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосили про початок "партнерства в галузі цифрової охорони здоров'я".

"У червні 2023 року ВООЗ перейде до системи цифрової сертифікації Європейського союзу щодо COVID-19, щоб створити глобальну систему, яка допоможе полегшити глобальну мобільність і захистити громадян в усьому світі від поточних і майбутніх загроз здоров'ю", - йдеться в заяві ЄК, опублікованій у понеділок у Брюсселі.

За оцінкою Єврокомісії, "це перший структурний елемент Глобальної мережі цифрової сертифікації здоров'я ВООЗ (Global Digital Health Certification Network - GDHCN), яка розроблятиме широкий спектр цифрових продуктів для поліпшення здоров'я для всіх".

Нове партнерство, пояснюють у Брюсселі, включатиме тісну співпрацю в розробці, управлінні та впровадженні системи ВООЗ із використанням багатого технічного досвіду Європейської комісії в цій сфері. Першим кроком стане забезпечення ефективного функціонування поточних цифрових сертифікатів ЄС.

У Єврокомісії нагадали, що одним із ключових елементів роботи Європейського союзу з боротьби з пандемією COVID-19 став цифровий сертифікат. Щоб полегшити вільне пересування в межах своїх кордонів, ЄС швидко запровадив інтероперабельні (здатні взаємодіяти з іншими системами) сертифікати COVID-19.

ВООЗ завдяки співпраці з ЄС сприятиме такому процесу в глобальному масштабі в рамках своєї власної структури, щоб дати змогу світові отримати вигоду з конвергенції цифрових сертифікатів. Це містить встановлення стандартів і перевірку цифрових підписів для запобігання шахрайствам. Водночас ВООЗ не матиме доступу до будь-яких базових персональних даних, які, як і раніше, залишаться виключною прерогативою урядів, повідомляється в комюніке ЄК.