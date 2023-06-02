МЗУ спільно з МОЗ поставили Охматдиту сучасний комп'ютерний томограф

Держпідприємство "Медичні закупівлі України" (МЗУ) на замовлення Міністерства охорони здоров'я закупило і доставило до Національної дитячої лікарні "Охматдит" (Київ) інноваційний комп'ютерний томограф на 384 зрізи.

Як повідомляють у пресрелізі МОЗ, цей комп'ютерний томограф надає можливість отримати більш якісне та детальне зображення, а завдяки кількості зрізів апарат-сканування може проводитися швидше.

Комп'ютерний томограф дає змогу лікарям отримати детальні зображення внутрішніх органів і тканин людини, що дуже важливо для своєчасної діагностики та ефективного лікування. Завдяки цьому сучасному обладнанню лікарі зможуть ставити точні діагнози та розробляти індивідуальні плани лікування для кожного пацієнта.