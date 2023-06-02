Медицина

13:24 02.06.2023

Понад 1000 українських дітей щороку потребують переливання крові через онкозахворювання - "ДонорUA"

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Понад 1000 українських дітей щороку потребують переливання крові через онкозахворювання - "ДонорUA"

Понад 1000 українських дітей щорічно потребують переливання крові через онкологічні захворювання, повідомляють у пресрелізі платформи "ДонорUA".

"Лікування онкозахворювань у дітей неможливе без переливання крові та тромбоцитарної маси. Рак у дітей виліковний у 90% випадків, за умови своєчасної діагностики та якісно наданої допомоги, і насамперед за наявності донорської крові та її компонентів", - наводять у пресрелізі слова координатора платформи Людмили Лінник.

При цьому уточнюється, що курс лікування для таких пацієнтів передбачає 10-50 процедур переливання крові.

Експерти платформи зазначають, що завдяки своєчасному переливанню крові вдалося врятувати понад 960 дітей, які дістали поранення внаслідок збройної агресії.

Щодня крові потребують деякі малюки в пологових будинках та їхні мами, діти, які постраждали в автомобільних аваріях або роблять операції, при цьому кожна донація крові здатна врятувати життя трьох дітей, нагадується в повідомленні.

Теги: #діти #донори #донорua

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