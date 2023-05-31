Медики "Добробуту" під час рентгендослідження ікони Софійського собору допомогли виявити найдавніше зображення митрополита Рафаїла

Медики "Добробуту" під час рентгендослідження ікони "Покрова" середини XVIII століття з іконостасу Софійського собору допомогли виявити найдавніше зображення видатного культурно-релігійного діяча XVII-XVIII століть святителя Рафаїла Заборовського, написане його сучасником.

Як повідомляється у пресрелізі мережі "Добробут", рентген-дослідження проведено на запрошення Національного заповідника "Софія Київська" в лікувально-діагностичному центрі "Добробут".

Працівники "Софії Київської" звернулися до "Добробуту" з проханням провести рентгенологічний аналіз старовинної ікони та допомогти з'ясувати, коли саме на ній з'явився образ Рафаїла Заборовського. Минулого року вчені Софійського заповідника в підземеллях Софійського собору виявили мощі Заборовського. Вважалося, що вони були спалені за радянської влади. Після цієї знахідки 28 березня 2023 року Православна Церква України проголосила Рафаїла святим.

Дослідники припускали, що на іконі "Покрова" в іконостасі Софійського собору є образ митрополита Рафаїла: за їхніми припущеннями, це має бути найдавніша ікона з його портретним зображенням. Але науковці заповідника мали серйозні докази на користь того, що ікону було переписано в XIX столітті.

Дослідження, яке виконала керівниця напряму рентгенології "Добробуту" Валерія Семененко, виявило, що зображення Рафаїла Заборовського на іконі було від самого початку, з середини XVIII століття, а саму ікону в ХІХ столітті було переписано не частково, а повністю в ХІХ столітті - змінився сюжет, на образ дописали нових персонажів поверх старих.

"Рентгенологічне дослідження ікони "Покрова", проведене керівником напряму рентгенології "Добробуту", дало змогу науковцям і реставраторам Національного заповідника "Софія Київська" вперше побачити справжнє "обличчя" неповторної Софійської Покрови середини XVIII століття - ікони, яку кожен охочий може спостерігати в іконостасі Софійського собору", - зазначив кандидат історичних наук, завідувач відділу "Софійський музей" Національного заповідника "Софія Київська" Ігор Нетудихаткін.

За діяльності та активного сприяння Митрополита Рафаїла в Києві з'явилися дзвіниця Києво-Печерського монастиря, Андріївська церква, архітектурний ансамбль Києво-Могилянської академії XVIII століття, Катерининський монастир на Подолі, дзвіниця і стіни Святої Софії та Софійського собору, позолочений іконостас тисячолітнього храму.

"Добробут" - одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. До мережі входить 17 медцентрів у Києві та Київській області, служба невідкладної допомоги, стоматологія та аптеки. Медцентри мережі надають послуги для дітей і дорослих за більш ніж 75 медичними напрямами. Щорічно фахівці "Добробуту" проводять понад 7 тис. операцій. У мережі працюють понад 2,8 тис. співробітників.

Медмережа співпрацює з низкою міжнародних благодійних організацій, зокрема Direct Relief International, Children of War Foundation, International Medical Corps і University of Miami Global Institute, а також з однойменним благодійним фондом. За даними компанії, завдяки діяльності благодійних фондів Direct Relief International і "Фонд Добробут" у лікувально-діагностичному центрі "Добробут" можуть отримати безоплатну допомогу поранені військові та люди, які опинилися в скрутному становищі через війну.

За даними компанії, "Добробут" став першою приватною медмережею в Україні, яка отримала фінансування від федерального уряду США: за підтримки Корпорації міжнародного фінансування США (U.S. International Development Finance Corporation, DFC) компанія побудує сучасний центр фізичної реабілітації.