Зеленський передав Папі Римському Леву XIV ікону Божої матері з немовлям як символ життя

Президент України Володимир Зеленський передав Папі Римському Леву XIV ікону Божої матері з немовля як символ життя.

"Для багатьох народів образ матері з дитиною – це символ життя, яке має бути захищеним. Сьогодні ми передали Папі Римському Леву XIV особливу ікону – "Божу Матір з немовлям", написану на фрагменті ящика з-під важких артилерійських озброєнь, привезеного з-під Ізюма", - написав президент в телеграмі.

Він зазначив, що ця ікона про українських дітей. Про тих, хто постраждав від війни, кого навмисно викрала й депортувала Росія і кого дуже чекають в Україні.

"Ми молимося за життя всіх наших депортованих дітей і сподіваємося на підтримку Ватикану в цьому питанні, щоб усі – і діти, і українські полонені – повернулись додому", - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, в неділю Президент України Володимир Зеленський після завершення інавгураційної меси зустрівся з Папою Римським Левом XIV. Зеленський став першим іноземним лідером, якого зустрів Папа після інавгурації.