У Москві викрадено чудотворну ікону, привезену з Донбасу

У Москві з храму Іоанна Богослова викрали ікону Божої Матері Боголюбської, яку, за даними ЗМІ, привезли з Донбасу.

Як передають російські телеканали, злодійка вдалася парафіянкою і відвернула увагу жінки, що продає свічки в храмі. У цей час дві її спільниці винесли ікону з церкви.

Пізніше викрадачка зателефонувала священнослужителю церкви отцю Павлу і заявила, що ікона належить їй. У відповідь священик попросив надати документи, але та відмовила.

Московські працівники поліції проводять перевірку.

Ікону було вивезено в 2011 році з міста Харцизьк Донецької області, стверджують російські telegram-канали.