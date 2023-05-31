Події

18:33 31.05.2023

У Москві викрадено чудотворну ікону, привезену з Донбасу

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У Москві з храму Іоанна Богослова викрали ікону Божої Матері Боголюбської, яку, за даними ЗМІ, привезли з Донбасу.

Як передають російські телеканали, злодійка вдалася парафіянкою і відвернула увагу жінки, що продає свічки в храмі. У цей час дві її спільниці винесли ікону з церкви.

Пізніше викрадачка зателефонувала священнослужителю церкви отцю Павлу і заявила, що ікона належить їй. У відповідь священик попросив надати документи, але та відмовила.

Московські працівники поліції проводять перевірку.

Ікону було вивезено в 2011 році з міста Харцизьк Донецької області, стверджують російські telegram-канали.

Теги: #москва #ікона

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