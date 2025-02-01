Інтерфакс-Україна
Події
11:02 01.02.2025

Буданов передав Предстоятелю ПЦУ Епіфанію віднайдену ікону ХІХ століття

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Буданов передав Предстоятелю ПЦУ Епіфанію віднайдену ікону ХІХ століття
Фото: https://t.me/DIUkraine/5302

Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов передав Предстоятелю Православної Церкви митрополиту Епіфанію ікону XIX століття "Свята Трійця", що тривалий час вважалась втраченою, повідомила пресслужба ГУР у телеграм у суботу.

"Збереження української духовної та культурно-мистецької спадщини має дуже важливе значення, тому ми з честю передаємо віднайдену реліквію туди, де вона повинна бути ― до Православної Церкви України. Хай вона продовжить допомагати усім українським вірянам, як це було упродовж століть", ― сказав Буданов, якого цитує пресслужба.

Повідомляється, що у зустрічі, що відбулась 31 січня 2025 року, також взяли участь керівник Служби військового капеланства Головного управління розвідки Міністерства оборони України отець Костянтин Холодов та військові капелани ГУР МО України.

Зазначено, що ікона "Свята Трійця" написана у стилі класицизму, найімовірніше вона була виготовлена в ікономалярні Києво-Печерської Лаври.

 

Теги: #пцу #буданов #ікона #епіфаній

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