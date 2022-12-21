Україна очікає постачання ще 223 рентгендіагностичних установок різного виду – МОЗ

З початку війни до України доправлено понад 300 рентгендіагностичних установок різного виду, очікується постачання ще 223, повідомило Міністерство охорони здоров'я.

"З початку війни до українських лікарень вже доставлено 313 рентгендіагностичних установок різного виду, на підході ще 223 установки", - повідомляється на сайті відомства з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Глава МОЗ нагадав, що уряд прийняв зміни до постанови "Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану", що спрощує постачання обладнання із використанням джерела іонізуючого випромінювання (ІІІ), застосування яких підлягало обов'язковому ліцензуванню.

"Оскільки етап отримання ліцензій триває до двох з половиною місяців, введення в експлуатацію медичного обладнання затримувалося на відповідний термін, що унеможливлювало його використання, а отже, і надання українцям (відповідної) медичної допомоги", - уточнив він.

Зміни, зокрема, передбачають декларативний принцип отримання права на використання ДІВ для потреб медзакладів комунальної власності, а також медзакладів та суб'єктів господарювання, які є замовниками закупівель, що належать до сфери управління МОЗ.