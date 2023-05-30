Медицина

18:12 30.05.2023

ВООЗ зафіксувала понад 1000 атак на систему охорони здоров'я України від початку повномасштабної війни

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ВООЗ зафіксувала понад 1000 атак на систему охорони здоров'я України від початку повномасштабної війни

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) верифікувала 1004 атаки на систему охорони здоров'я в Україні з моменту повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

"Це найбільша кількість атак, яку ВООЗ коли-небудь реєструвала в будь-якій надзвичайній гуманітарній ситуації. Ці дані ще раз підкреслюють складні та небезпечні обставини, в яких працює система охорони здоров’я країни, та виклики в наданні як рутинних, так і екстрених медичних послуг. Атаки перешкоджають доступу до медичної допомоги для десятків тисяч людей, збільшуючи ризики захворювання та смерті", - констатується у пресрелізі українського офісу ВООЗ.

ВООЗ зазначає, що за 15 місяців від початку повномасштабного вторгнення у 1004 атаках, які підтвердила організація, загинула 101 людина, включно з медпрацівниками та пацієнтами, поранень дістало значно більше людей.

За даними ВООЗ, під час атак постраждали 896 медзакладів, 273 атаки вплинули на постачання, 121 атака пошкодила транспорт, від 72 атак постраждав персонал, від 27 атак - пацієнти.

Атак зазнали також постачальники медичних послуг, систем постачання, обладнання та транспорту, включно з машинами швидкої допомоги.

ВООЗ наголошує, що, за даними Системи моніторингу ресурсів охорони здоров'я та надання послуг (HeRAMS), медичні заклади в найбільш постраждалих районах, включно з Херсонською, Харківською, Запорізькою та Донецькою областями, повідомили про труднощі через відсутність безпеки та структурні пошкодження.

Водночас високий відсоток медзакладів у цих регіонах продовжує працювати попри пошкодження.

За даними ВООЗ, відомо про значні проблеми з наданням спеціалізованих послуг, таких як хіміотерапія та мамографія, через брак персоналу та медичного обладнання. У деяких регіонах є труднощі з наданням висококваліфікованої допомоги під час пологів.

"Незважаючи на те, що первинна медична допомога залишається широко доступною в регіонах, які постраждали від війни, витрати на охорону здоров’я зросли за останні півроку, а опитування, проведені ВООЗ, показали, що майже третині населення важко дозволити собі певні медичні послуги", - зазначили в організації.

У ВООЗ також повідомили, що з 24 лютого 2022 року організація надала підтримку майже 9 млн осіб у всій Україні.

Теги: #війна #атаки #вооз

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