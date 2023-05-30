МОЗ України виконало 70% передбачених угодою про асоціацію з ЄС зобов'язань - аналітики

Міністерство охорони здоров'я України досягло 70% виконання передбачених угодою про асоціацію з ЄС зобов'язань у сфері охорони здоров'я, що на 4% більше, ніж роком раніше.

Про це свідчить інформаційно-аналітична система моніторингу виконання угоди про асоціацію "Пульс Угоди", повідомили в МОЗ.

"Відсоток виконання підвищився завдяки завершенню роботи над низкою євроінтеграційних нормативно-правових актів у сфері охорони здоров'я. Зокрема у регулюванні соціальної політики і трудових відносин, санітарних та фітосанітарних заходів, а також у секторі громадського здоров'я. Кожна впроваджена директива, кожен виконаний та імплементований пункт угоди - це ще один крок до збільшення довгостроковості та якості життя шляхом збереження здоров'я українців", - наголосила заступниця міністра охорони здоров'я з євроінтеграції Марина Слободніченко.