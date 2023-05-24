Медицина

09:18 24.05.2023

Інтенсивність виїзду онкохворих дітей на лікування за кордон істотно знизилася порівняно з початком війни - "Таблеточки"

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Інтенсивність виїзду онкохворих дітей на лікування за кордон істотно знизилася порівняно з початком війни - "Таблеточки"

Інтенсивність міграції онкохворих дітей на лікування за кордон істотно знизилася порівняно із ситуацією на початку війни, але евакуація дітей на лікування онкології триває, повідомила директорка департаменту програм допомоги БФ "Таблеточки" Юлія Ноговіцина.

"В Україні триває процес евакуації онкохворих дітей за кордон. Поки що він має не такий масовий характер, як на початку повномасштабного вторгнення. Якщо в березні 2022 року це було близько 70-80 сімей з онкохворими дітьми на тиждень, то зараз від двох до п'яти. Частіше виїжджають сім'ї, в яких дитині потрібне лікування, яке поки що недоступне або малодоступне в Україні, або за бажанням батьків з міркувань безпеки", - розповіла вона агентству "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи міграцію пацієнтів під час війни, Ноговіцина зазначила, що наразі спостерігається підвищення концентрації пацієнтів у Львові, також повністю заповнені відділення "Охматдиту" в Києві.

Водночас, за її словами, поступово зростає кількість пацієнтів, які повертаються в Україну. "Здебільшого це діти, які на час виїзду завершували лікування і потребували подальшого спостереження. Однак через постійні обстріли, відсутність електропостачання тощо, вони не могли отримати належного догляду і змушені були виїхати. Зараз, коли стало відносно спокійніше в деяких містах, ці сім'ї поступово повертаються", - сказала представниця БФ "Таблеточки".

Крім того, Ноговіцина зазначила, що "є діти, яким за кордоном, на жаль, встановили паліативний статус, і вони повертаються, щоб провести час, який залишився, з родичами, друзями у своєму домі".

"Є випадки, коли діти помирають в іншій країні, тому сім'ї повертаються сюди, щоб поховати дитину", - сказала вона.

Водночас, коментуючи актуальну ситуацію із забезпеченням ліками, Ноговіцина зауважила, що "наразі рівень забезпечення номенклатурними ліками в межах державного централізованого постачання у сфері дитячої онкології непоганий".

"Від початку повномасштабного вторгнення понад тисячу онкохворих дітей виїхали на лікування за кордон. Для дитячої онкології це суттєва кількість. І це певною мірою допомогло уникнути дефіциту в ліках. Однак це не означає, що ситуація не може змінитися за місяць чи два", - сказала вона.

За словами Ноговіциної, нині "регулярно з'являються нові випадки онкологічних захворювань у дітей, відділення заповнені, відповідно, потреба в забезпеченні медикаментами зростає".

"Не слід забувати, що є препарати, які не включені до державної номенклатури, тобто вони не закуповуються в рамках програми державної централізованої поставки. І власне закупівлею таких ліків, зокрема, опікується наш фонд. Найчастіше це новітні препарати, імунотерапія, таргетні препарати, антибіотики та медикаменти, які допомагають при серйозних ускладненнях лікування", - сказала вона.

Коментуючи можливість залучення донорських коштів для забезпечення ліками дітей з онкозахворюваннями, Ноговіцина зазначила, що наразі "джерела фінансування частково змінилися".

"У зв'язку з війною частина донорів переключилася на інші потреби, зокрема на допомогу армії, ВПО тощо. Тому нам довелося шукати нові джерела фінансування. Ними стали міжнародні інституційні донори, великі благодійні фонди, неурядові організації", - сказала вона.

Ноговіцина зазначила, що у цих структур "відрізняються вимоги до програм допомоги".

"Наприклад, не всі готові надавати гуманітарну допомогу, яка закриває якусь поточну потребу, але водночас системно не покращує стан дитячої онкослужби в Україні. Такі донори готові давати вудку, а не рибку. Є донори, у яких гуманітарний фокус все ж зберігається. Але що більше спадатиме гостра фаза війни, то менше такої допомоги ми отримуватимемо. Відповідно, нам буде важче фінансувати таку потребу як ліки, якщо це не буде супроводжуватися посиленням спроможності держави або лікарень забезпечити цю потребу самостійно", - сказала вона.

За словами Ноговіциної, загалом лікарні в змозі проводити лікування онкохворих дітей, за винятком клінік півдня України, Херсонської та Миколаївської областей.

"Усі інші лікарні працюють у штатному режимі. Але це не завжди є позитивною ознакою. Лікування онкохворих дітей не повинно проходити в широкому колі лікарень, а повинно сконцентруватися в декількох високотехнологічних центрах, де дотримуються міжнародних протоколів і стандартів лікування. За таких умов поліпшується якість і результати лікування дитячої онкології. Тому наш фонд продовжує відстоювати позицію централізації лікування дитячого раку в обмеженій кількості високоспеціалізованих дитячих лікарень", - сказала вона.

Теги: #діти #онкологія #таблеточки

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