Медицина

16:51 23.05.2023

Українська армія вже отримала 26 із 40 карет швидкої допомоги, переданих урядом Польщі, - посольство

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Українська армія вже отримала 26 із 40 карет швидкої допомоги, переданих урядом Польщі, - посольство

Посольство Польщі в Україні передало Збройним силам України 26 із 40 автомобілів швидкої допомоги від польського уряду, повідомляють на сторінці посольства у фейсбуці у вівторок.

"На прохання українського президента Володимира Зеленського польський уряд Матеуша Моравецького передав 40 автомобілів швидкої допомоги з обладнанням для підтримки українських підрозділів під час контрнаступу. 22 травня ми передали Збройним силам України перші 26 машин швидкої допомоги", - ідеться в повідомленні.

У посольстві також розповіли, що минулого тижня закінчилася навчальна місія для майже 200 українських парамедиків із новостворених бригад. Навчання проводять інструктори-рятувальники Групи гуманітарно-медичної допомоги, призначені Канцелярією польського прем'єра.

"Польща підтримує Україну від початку російської агресії - зокрема, у сфері медичної допомоги. До теперішнього часу передано велику кількість ліків, перев'язувального матеріалу та медичного обладнання. Польща доставляє також медичне спорядження для бойових підрозділів - особисті аптечки або рюкзаки екстреної допомоги", - зазначено в повідомленні.

Теги: #польща #зсу #швидка_допомога

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