Від початку повномасштабного вторгнення РФ повністю знищила 183 українські медзаклади та 250 автомобілів швидкої допомоги

Від початку повномасштабного вторгнення РФ повністю знищила 183 українські медзаклади і 250 автомобілів швидкої допомоги.

Як повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, з 24 лютого минулого року країна-терорист пошкодила 1503 об'єкти медзакладів, з яких 1320 було пошкоджено і 183 зруйновано вщент, без можливості подальшого відновлення.

Крім того, з початку війни Росія знищила 250 автомобілів швидкої допомоги, ще 103 автомобілі швидкої медичної допомоги було пошкоджено, а 125 - викрадено.

Інсталяцію українських автомобілів екстреної медичної допомоги, пошкоджених вогнем та обстрілами російської армії під час виконання медиками своїх обов'язків, МОЗ презентувало в Женеві під час відкриття 76 сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, "розстріляна швидка допомога - це ще одне свідчення російського терору, який б'є по українській медичній системі і намагається знищити кожного з нас".

"Інсталяція є прикладом незламності, відважності та невтомності українських медиків", - сказав він.

Учасники засідання 76 сесії ВАОЗ, серед яких були представники Польщі, Франції, Великої Британії, Німеччини, Угорщини, Молдови, Литви, Латвії, Кіпру, Швеції, Фінляндії, ВООЗ та Єврокомісії, висловили свою готовність і далі підтримувати Україну.