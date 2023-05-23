Медицина

10:18 23.05.2023

Мобільні медбригади ТЧХУ надають послуги в деокупованих районах Харківщини

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Мобільні медбригади ТЧХУ надають послуги в деокупованих районах Харківщини

Мобільні медичні бригади Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ), незважаючи на постійні обстріли з боку російської армії, надають послуги в деокупованих районах Харківської області.

"Мобільні медичні бригади українського Червоного Хреста надають медичні послуги людям у деокупованих громадах Ізюмського та Шевченківського районів Харківської області", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці.

Як повідомили в ТЧХУ, внаслідок воєнних дій у багатьох громадах амбулаторії та фельдшерсько-акушерські пункти були пошкоджені або повністю зруйновані. Тому мобільні медбригади часто проводять консультації у спеціалізованих автомашинах бригад або у звичайних будівлях, які пристосовують для прийому пацієнтів.

"Попри обстріли Харківщини, які відбуваються майже щодня й по декілька разів, медики бригад усе одно продовжують виїжджати до людей і надавати їм медичну допомогу", - наголошується в повідомленні.

Мобільні медичні бригади ТЧХУ розгорнули свою діяльність у Харківській області в листопаді 2022 року і за цей час уже провели понад 2700 консультацій у багатьох громадах.

Теги: #харківщина #тчху #медбригади

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