МОЗ і НСЗУ відновлять фізичний моніторинг законтрактованих із НСЗУ медзакладів - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я та Національна служба здоров'я України (НСЗУ) відновлять фізичний моніторинг роботи законтрактованих із НСЗУ медзакладів, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Наразі ми готуємося відновити і перезапустити моніторинг виконання договорів із НСЗУ. Проєкт відповідної постанови проходить узгодження з центральними органами влади і найближчим часом буде ухвалений урядом. Потім почнеться фізичний моніторинг, коли працівники НСЗУ приїжджатимуть до конкретного закладу і перевірятимуть", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Ляшко нагадав, що МОЗ і НСЗУ напрацювали ще один механізм, що визначає медзаклади, на які прибуває НСЗУ з моніторингом.

Як повідомив міністр, МОЗ розробляє стратегію "боротьби з неформальними платежами, зокрема, з тим, щоб не писали списки ліків пацієнтам, які лікуються в медустановах, що фінансуються за Програмою медичних гарантій".