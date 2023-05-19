Медицина

14:58 19.05.2023

МОЗ і НСЗУ відновлять фізичний моніторинг законтрактованих із НСЗУ медзакладів - Ляшко

1 хв читати
МОЗ і НСЗУ відновлять фізичний моніторинг законтрактованих із НСЗУ медзакладів - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я та Національна служба здоров'я України (НСЗУ) відновлять фізичний моніторинг роботи законтрактованих із НСЗУ медзакладів, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Наразі ми готуємося відновити і перезапустити моніторинг виконання договорів із НСЗУ. Проєкт відповідної постанови проходить узгодження з центральними органами влади і найближчим часом буде ухвалений урядом. Потім почнеться фізичний моніторинг, коли працівники НСЗУ приїжджатимуть до конкретного закладу і перевірятимуть", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Ляшко нагадав, що МОЗ і НСЗУ напрацювали ще один механізм, що визначає медзаклади, на які прибуває НСЗУ з моніторингом.

Як повідомив міністр, МОЗ розробляє стратегію "боротьби з неформальними платежами, зокрема, з тим, щоб не писали списки ліків пацієнтам, які лікуються в медустановах, що фінансуються за Програмою медичних гарантій".

Теги: #ляшко #моз #моніторинг #нсзу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:25 19.05.2023
МОЗ очікує активізації укладення договорів ДПП - Ляшко

МОЗ очікує активізації укладення договорів ДПП - Ляшко

14:30 19.05.2023
Ми не будемо розподіляти дороге обладнання в ті регіони, в яких не затверджено спроможну мережу – міністр охорони здоров'я

Ми не будемо розподіляти дороге обладнання в ті регіони, в яких не затверджено спроможну мережу – міністр охорони здоров'я

18:57 16.05.2023
Більшість названих фейковими записів в електронній системі охорони здоров'я виявилися достовірними - заступник міністра

Більшість названих фейковими записів в електронній системі охорони здоров'я виявилися достовірними - заступник міністра

21:23 15.05.2023
Вміст шкідливих речовин у Хмельницькій області відповідає нормі

Вміст шкідливих речовин у Хмельницькій області відповідає нормі

16:46 15.05.2023
ВООЗ закриє свій Європейський офіс із профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями в Москві

ВООЗ закриє свій Європейський офіс із профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями в Москві

15:36 15.05.2023
МОЗ залучило до роботи ВМК близько 500 цивільних медзакладів

МОЗ залучило до роботи ВМК близько 500 цивільних медзакладів

15:42 13.05.2023
Близько 10% внесених в електронну систему охорони здоров'я даних не відповідають критеріям і не оплачуються - НСЗУ

Близько 10% внесених в електронну систему охорони здоров'я даних не відповідають критеріям і не оплачуються - НСЗУ

12:45 12.05.2023
Сподіваємося на діалог з владою, але готові відстоювати свою позицію і в судах – Parimatch

Сподіваємося на діалог з владою, але готові відстоювати свою позицію і в судах – Parimatch

18:50 09.05.2023
МОЗ планує організувати на базі пунктів вакцинації проти COVID-19 пункти рутинної вакцинації - головсанлікар

МОЗ планує організувати на базі пунктів вакцинації проти COVID-19 пункти рутинної вакцинації - головсанлікар

17:29 08.05.2023
Ляшко: Ми віддаємо пріоритет швидкому відновленню медінфраструктури та "первинці"

Ляшко: Ми віддаємо пріоритет швидкому відновленню медінфраструктури та "первинці"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Від початку пандемії від COVID-19 померли понад 112 тис. українців - МОЗ

ВООЗ більше не вважає COVID-19 світовою надзвичайною загрозою у сфері охорони здоров'я

МСЕК перестане існувати з 1 січня 2025 року - Ляшко

Рецептурні ліки з 1 квітня продаватимуть за електронним рецептом, в аптеках виник ажіотаж

ВР має намір надати державні гарантії учасникам війни на біологічне посттравматичне батьківство (материнство)

ОСТАННЄ

Майже 54% ветеранів потребують допомоги щодо поліпшення здоров'я - опитування

Меддопомога у понад 50% випадків не відповідала стандартам і протоколам - перший заступник міністра про результати перевірки скарг у МОЗ

Макрон закликав Раду Європи підтримати якнайшвидше відкриття 100 центрів психічного здоров'я в Україні

Відповідальність за фейкові записи несуть лікарі, повноваження з верифікації у НСЗУ

Пацієнтів лікарень із прифронтової території для подальшого лікування евакуюють до безпечних регіонів України - ТЧХУ

"Добробут" відкрила нову клініку в будівлі колишнього готелю "Славутич" у Києві

ВООЗ більше не вважає віспу мавп надзвичайною загрозою у сфері охорони здоров'я

Фонд Maple Hope Foundation передав Україні 30 портативних систем життєзабезпечення MOVES SLC

В Україні планують запустити системну освіту протезистів на базі Львівської політехніки

У полтавській клініці ім. Скліфосовського провели першу трансплантацію серця

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА