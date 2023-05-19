Медицина

11:18 19.05.2023

Майже 54% ветеранів потребують допомоги щодо поліпшення здоров'я - опитування

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Понад 53,8% українських ветеранів зазначають, що вже зараз і в майбутньому потребуватимуть допомоги з поліпшення здоров'я, свідчать дані дослідження "Потреби ветеранів".

Водночас допомога з купівлі житла необхідна 34,7% опитаних ветеранів, фінансової підтримки потребує 31,1%, поліпшення житлових умов - 24,9%, освіти - 24,4%, працевлаштування - 20,4%, отримання психологічної підтримки - 20%, підприємницьких інвестицій - 20%, отримання пільг на землю - 16,4%, підприємництва (не фінансова підтримка) - 11,1%, відновлення житла - 3,1%.

Про матеріальну підтримку, як ту, якої потребують наразі найбільше, висловилася третина респондентів-військовослужбовців (33%).

При цьому 50,2% ветеранів, які на сьогодні не несуть службу в Силах оборони України, повідомили, що потребують матеріальної підтримки. Актуальними потребами, зокрема, є медична підтримка, що становить 18,2%; інформаційна - 8,9%; психологічна - 7,1%, юридична та освітня - 4,9%.

Крім того, на запитання "Чи задоволені ви рівнем свого грошового забезпечення?" 36,6% респондентів відповіли, що цілком задоволені, а для 37,2% опитаних військовослужбовців їх грошове забезпечення нижче за необхідне. Водночас для 20,7% опитаних не змогли відповісти.

Дослідження "Потреби ветеранів" стало продовженням комплексного дослідження "Портрет ветерана", проведеного Українським ветеранським фондом влітку 2022 року. Дослідження "Потреби ветеранів" проводили з січня до квітня 2023 року, воно передбачає кабінетну та емпіричну частини.

За результатами кабінетної частини дослідження було проаналізовано актуальну державну політику соціального захисту ветеранів війни, що включає в себе: пільги в системі охорони здоров’я, пільги в системі освіти, пільги в системі матеріальної підтримки, оподаткування, у сфері зайнятості населення, а також житлові та інші пільги.

Емпірична частина дослідження складається з двадцятого загальнонаціонального опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", "Образ ветеранів в українському суспільстві"; другого анонімного онлайн-опитування Українського ветеранського фонду серед ветеранів та діючих військовослужбовців "Потреби ветеранів" та фокус-групового дослідження серед ветеранів і ветеранок, проведеного Українським ветеранським фондом.

Аудиторією загальнонаціонального опитування стали 1000 українських ветеранів віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де був відсутній український мобільний зв'язок. Їх опитували методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 3,1%.

Український ветеранський фонд Мінветеранів також провів анонімне онлайн-опитування серед ветеранів і діючих військовослужбовців. В опитуванні взяли участь 1247 респондентів. Опитування складалося з 31 запитання.

Крім того, 30 березня Український ветеранський фонд Мінветеранів провів фокус-групу серед ветеранів і ветеранок у рамках дослідження "Портрет ветерана. Блок "Потреби ветеранів". Метою фокус-групового дослідження було виявлення чинників, що спричиняють проблеми та перешкоди для ветеранів і ветеранок під час отримання ними соціальних послуг та як чином ветерани сприймають повагу до них через якість цих послуг. Під час дослідження було проведено дві фокус-групи: група чоловіків ветеранів і група жінок ветеранок. У кожній групі було по шість респондентів, обраних за такими критеріями: проходили або проходять військову службу, брали участь у бойових діях, мають статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок бойових дій, мають досвід отримання соціальних послуг і пільг.

 

Теги: #ветерани #здоровя

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