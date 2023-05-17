Макрон закликав Раду Європи підтримати якнайшвидше відкриття 100 центрів психічного здоров'я в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Раду Європи сприяти створенню в Україні сотні центрів психічного здоров'я, щоб допомогти українцям впоратися з травмою війни.

"Ми маємо прийти на допомогу українцям, які щодня переживають важкі травми війни. У Раді Європи я пропоную великий проєкт, щоб підтримати якнайшвидше відкриття 100 центрів психічного здоров'я в Україні", - написав він у твіттері за підсумками виступу на відкритті саміту Ради Європи.

Четвертий саміт Ради Європи 16-17 травня відбувається в столиці Ісландії Рейк'явіку.

Раніше зазначалося, що на саміті буде презентовано Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією РФ, підтримано створення спеціального міжнародного трибуналу і всеосяжного міжнародного компенсаційного механізму.