Пацієнтів лікарень із прифронтової території для подальшого лікування евакуюють до безпечних регіонів України - ТЧХУ

Пацієнтів лікарень із прифронтової території для подальшого проходження лікування евакуюють до безпечних регіонів, зокрема на Тернопільщину, повідомляють на сайті Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ).

"Волонтери Загону швидкого реагування Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Хреста України зустріли потяг... Людей евакуювали з Краматорська та Слов’янська. Це пацієнти лікарень, які розташовані близько до лінії активних бойових дій... Їх розподілять в лікарні Тернопільщини для подальшого лікування", - розповіли в ТЧХУ.