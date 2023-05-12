Медицина

17:47 12.05.2023

Пацієнтів лікарень із прифронтової території для подальшого лікування евакуюють до безпечних регіонів України - ТЧХУ

1 хв читати
Пацієнтів лікарень із прифронтової території для подальшого лікування евакуюють до безпечних регіонів України - ТЧХУ

Пацієнтів лікарень із прифронтової території для подальшого проходження лікування евакуюють до безпечних регіонів, зокрема на Тернопільщину, повідомляють на сайті Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ).

"Волонтери Загону швидкого реагування Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Хреста України зустріли потяг... Людей евакуювали з Краматорська та Слов’янська. Це пацієнти лікарень, які розташовані близько до лінії активних бойових дій... Їх розподілять в лікарні Тернопільщини для подальшого лікування", - розповіли в ТЧХУ.

 

Теги: #евакуація #тчху

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:10 10.05.2023
На Харківщині завершено евакуацію дітей із чотирьох прифронтових громад

На Харківщині завершено евакуацію дітей із чотирьох прифронтових громад

16:53 10.05.2023
ТЧХУ та Фундація Кока-Кола надали гумдопомогу жителям Великої Димерки на Київщині

ТЧХУ та Фундація Кока-Кола надали гумдопомогу жителям Великої Димерки на Київщині

04:37 09.05.2023
Окупанти намагаються залишити Запорізьку область під виглядом цивільних

Окупанти намагаються залишити Запорізьку область під виглядом цивільних

17:00 08.05.2023
Волинська обласна організація ТЧХУ завжди готова прийти на допомогу людям

Волинська обласна організація ТЧХУ завжди готова прийти на допомогу людям

13:40 08.05.2023
Через нічні обстріли в Одесі згоріли склади з гумдопомогою українського Червоного Хреста, у Миколаєві пошкоджено мобільний шпиталь

Через нічні обстріли в Одесі згоріли склади з гумдопомогою українського Червоного Хреста, у Миколаєві пошкоджено мобільний шпиталь

04:42 07.05.2023
Окупанти планують мобілізацію на тимчасово окупованих територіях під прикриттям "евакуації"

Окупанти планують мобілізацію на тимчасово окупованих територіях під прикриттям "евакуації"

03:32 07.05.2023
На КПП "Чонгар" виникли пробки через оголошену окупантами "евакуацію" з Мелітополя

На КПП "Чонгар" виникли пробки через оголошену окупантами "евакуацію" з Мелітополя

11:42 05.05.2023
ТЧХУ виплатило цього року грошову допомогу більш ніж 137 тис. осіб

ТЧХУ виплатило цього року грошову допомогу більш ніж 137 тис. осіб

16:39 03.05.2023
Мобільні медбригади ТЧХУ надають лікарську допомогу жителям віддалених населених пунктів Чернігівської області

Мобільні медбригади ТЧХУ надають лікарську допомогу жителям віддалених населених пунктів Чернігівської області

21:08 30.04.2023
З обстрілюваного окупантами м. Кізомис Херсонської області евакуювали всіх дітей

З обстрілюваного окупантами м. Кізомис Херсонської області евакуювали всіх дітей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Від початку пандемії від COVID-19 померли понад 112 тис. українців - МОЗ

ВООЗ більше не вважає COVID-19 світовою надзвичайною загрозою у сфері охорони здоров'я

МСЕК перестане існувати з 1 січня 2025 року - Ляшко

Рецептурні ліки з 1 квітня продаватимуть за електронним рецептом, в аптеках виник ажіотаж

ВР має намір надати державні гарантії учасникам війни на біологічне посттравматичне батьківство (материнство)

ОСТАННЄ

"Добробут" відкрила нову клініку в будівлі колишнього готелю "Славутич" у Києві

ВООЗ більше не вважає віспу мавп надзвичайною загрозою у сфері охорони здоров'я

Фонд Maple Hope Foundation передав Україні 30 портативних систем життєзабезпечення MOVES SLC

В Україні планують запустити системну освіту протезистів на базі Львівської політехніки

У полтавській клініці ім. Скліфосовського провели першу трансплантацію серця

Франція передала Україні другу мобільну ДНК-лабораторію

МОЗ планує організувати на базі пунктів вакцинації проти COVID-19 пункти рутинної вакцинації - головсанлікар

Ситуація з COVID-19 в Україні стабілізувалася на рівні 6,5 тис. підтверджених випадків на тиждень - головний санлікар

Ляшко: Ми віддаємо пріоритет швидкому відновленню медінфраструктури та "первинці"

Агресор пошкодив 1433 об'єкти медінфраструктури з початку повномасштабної війни - МОЗ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА