Медицина

16:38 12.05.2023

"Добробут" відкрила нову клініку в будівлі колишнього готелю "Славутич" у Києві

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"Добробут" відкрила нову клініку в будівлі колишнього готелю "Славутич" у Києві

Медична мережа "Добробут" відкрила новий поліклінічний медцентр у будівлі колишнього готелю "Славутич" на лівому березі Києва.

Як повідомляється в пресрелізі мережі, площа медцентру становить 1150 кв. м, клініка розрахована на 300-400 пацієнтів на день.

Новий медичний центр надає повний спектр поліклінічних послуг для дітей і дорослих, а також має посилену експертизу за напрямами педіатрії та пренатальної діагностики в гінекології. Зокрема, відділення пренатальної діагностики оснащене надсучасним апаратом Voluson SWIFT з інтегрованим штучним інтелектом, що має опцію 3D-сканування в реальному часі.

"Добробут" - одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. До мережі входить 17 медичних центрів у Києві та Київській області, служба невідкладної допомоги, стоматологія та аптеки. Медичні центри мережі надають послуги для дітей і дорослих за більш ніж 75 медичними напрямами. Щорічно фахівці "Добробуту" проводять понад 7000 операцій. У мережі працює понад 2800 співробітників.

Медмережа співпрацює з низкою міжнародних благодійних організацій, зокрема Direct Relief International, Children of War Foundation, International Medical Corps і University of Miami Global Institute, а також з однойменним благодійним фондом. За даними компанії, завдяки діяльності благодійних фондів Direct Relief International і "Фонд Добробут" у лікувально-діагностичному центрі "Добробут" можуть отримати безоплатну допомогу поранені військові та люди, які опинилися в скрутному становищі через війну.

За даними компанії, "Добробут" став першою приватною медмережею в Україні, яка отримала фінансування від федерального уряду США: за підтримки Корпорації міжнародного фінансування США (U.S. International Development Finance Corporation, DFC) компанія побудує сучасний центр фізичної реабілітації.

 

Теги: #клініка #добробут

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