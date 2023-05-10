Франція передала Україні другу мобільну ДНК-лабораторію

Франція 9 травня передала Україні другу мобільну лабораторію для проведення ДНК-експертизи, повідомляє Міністерство закордонних справ Франції.

"Франція передала Міністерству юстиції України другу мобільну лабораторію для проведення експрес-аналізу та ДНК-експертизи. Цей новий внесок є частиною потужної підтримки з боку Франції в боротьбі з безкарністю в умовах російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цю лабораторію буде передано у відання науково-дослідного інституту судових експертиз міста Дніпра.

"На знак солідарності з українським народом Франція і надалі підтримуватиме боротьбу з безкарністю в Україні", - йдеться в повідомленні МЗС.

Як повідомлялося, 14 липня 2022 року Франція передала Офісу генерального прокурора України першу мобільну лабораторію для проведення експрес-аналізу та експертизи ДНК. Її розробила французька компанія TRACIP (Deveryware Group) спільно з IRCGN, яка є експертом у галузі ідентифікації жертв (вибірки та обробки ДНК) і збору доказів.