Ляшко: Ми віддаємо пріоритет швидкому відновленню медінфраструктури та "первинці"

Під час відновлення пошкодженої агресором медичної інфраструктури пріоритет надаватиметься об'єктам, які можна відновити швидко, а також медзакладам первинної ланки, повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Зараз ми віддаємо пріоритет швидкому відновленню - тим медзакладам, де є незначні пошкодження, щоб їх можна було швидко відновити: засклити, підремонтувати, перекрити дах, щоб лікарня могла працювати так, як вона працювала до 24 лютого 2022 року", - сказав він журналістам у понеділок.

Крім того, за його словами, пріоритетом відновлення медінфраструктури будуть зруйновані об'єкти первинної медичної допомоги, оскільки "сімейна медицина - вона має бути базою будь-якої медичної допомоги".

"Туди, де зруйновані центри первинної медико-санітарної допомоги, ми спрямовуємо всі зусилля, щоб якомога швидше їх відновити", - сказав міністр.

Ляшко також зазначив, що потенційно вже є кілька проєктів, за якими "плануємо розвивати лікарні в процесі відновлення".

"Якщо об'єкт недалеко від лінії фронту, де є можливість артилерійського обстрілу, там ще немає повноцінного будівництва з нуля. Ми говоримо про будівництво там, де лінія фронту вже досить далеко", - сказав він.

Він уточнив, що є список за всіма лікарнями, є і флагманські проєкти, є перелік лікарень, які вже відбудовуються, - це все поєднано в єдину систему.