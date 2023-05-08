Медицина

16:16 08.05.2023

Агресор пошкодив 1433 об'єкти медінфраструктури з початку повномасштабної війни - МОЗ

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Агресор пошкодив 1433 об'єкти медінфраструктури з початку повномасштабної війни - МОЗ

Агресор пошкодив 1433 об'єкти медінфраструктури з початку повномасштабного вторгнення, водночас 177 лікарень знищено повністю, повідомив в ефірі національного марафону перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров.

Він наголосив, що наразі насамперед відновлюють об'єкти, які зазнали незначних ушкоджень, і об'єкти, розташовані на територіях, "де громадяни особливо потребують медичної допомоги".

"Ми розуміємо, що на відновлення великих медзакладів, які було зруйновано, потрібно досить багато часу. Тому в тих місцях, де були зруйновані медзаклади, заклади в невеликих населених пунктах, питання (забезпечення медичною допомогою – ІФ-У) вирішується після деокупації, за допомогою служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, які не лише надають невідкладну допомогу, а й забезпечують первинну ланку медичної допомоги", - сказав він.

Дубров зазначив, що питання забезпечення медичною допомогою також вирішується шляхом тимчасових рішень, а саме встановлення модульних пунктів здоров'я або модульних лікарень.

Теги: #моз #війна #медзаклади

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