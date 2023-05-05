У ВООЗ тепер називають COVID-19 укоріненою проблемою, дадуть нові рекомендації

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) відтепер класифікує коронавірус COVID-19 як укорінену проблему у сфері охорони здоров'я і має намір дати оновлені рекомендації щодо боротьби із ним, повідомляють у пресрелізі організації.

"Гендиректор Тедрос Адганом Гебреєсус ухвалив, що COVID-19 тепер є укоріненою і постійною проблемою в сфері охорони здоров'я. Він більше не є надзвичайною ситуацією у галузі суспільної охорони здоров'я, що має міжнародне значення", - ідеться в документі.

"Він скличе Комітет із огляду Міжнародних медико-санітарних правил, щоб дати консультації щодо постійних рекомендацій для реагування на COVID-19 у довгостроковій перспективі", - зазначили у ВООЗ.

Гебреєсус проведе консультації з урахуванням планів ВООЗ щодо реагування на COVID-19 на 2023-2025 роки. Вони, зокрема, передбачають заходи зі спільного спостереження країн світу за поширенням коронавірусу та із захисту населення від інфікування. ВООЗ радить країнам дотримуватися цього плану на період переходу до оновлених методів боротьби з коронавірусом.

У списку тимчасових рекомендацій - підготовка до майбутніх спалахів COVID-19, упровадження вакцинації проти коронавірусної інфекції в програми імунізації упродовж життя, збір інформації з різних джерел даних епіднагляду для повної картини щодо поширення захворювання, забезпечення доступу до лікування проти COVID-19 і до діагностики захворювання. Крім цього, ВООЗ радить продовжувати скасовувати заходи щодо обмеження переміщень і не вимагати будь-яких доказів про вакцинацію.

Водночас, повідомили у ВООЗ, "країни-члени організації наразі ведуть переговори щодо укладення угоди про запобігання пандеміям, про готовність і про боротьбу з ними". Зокрема, йдеться про внесення поправок до Міжнародних медико-санітарних правил. Так, директор Програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я доктор Майкл Раян, коментуючи переговори, сказав, що ніколи не повинні повторюватися випадки, коли хворі навіть не могли потрапити у відділення невідкладної допомоги.

Раніше в п'ятницю Гебреєсус оголосив, що ВООЗ більше не розцінює коронавірус COVID-19 як глобальну загрозу у сфері охорони здоров'я. Водночас він уточнив, що це не означає, що загроза поширення коронавірусу повністю минула.

Він додав, що за три роки пандемії експерти зареєстрували майже 7 млн випадків смерті внаслідок зараження коронавірусом.

"Але ми знаємо, що кількість летальних випадків насправді в кілька разів вища - щонайменше 20 млн", - наголосив глава ВООЗ.

Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, загалом у світі за час пандемії коронавірусом заразилися понад 687 млн осіб, водночас зафіксовано понад 660 млн випадків одужання від COVID-19. Перше місце за кількістю заражень посідають США з понад 106,7 млн, друге - Індія, де виявили майже 45 млн випадків інфікування COVID-19, а третє - Франція із близько 40 млн випадків захворювання.