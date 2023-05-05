Медицина

20:40 05.05.2023

У ВООЗ тепер називають COVID-19 укоріненою проблемою, дадуть нові рекомендації

2 хв читати
У ВООЗ тепер називають COVID-19 укоріненою проблемою, дадуть нові рекомендації

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) відтепер класифікує коронавірус COVID-19 як укорінену проблему у сфері охорони здоров'я і має намір дати оновлені рекомендації щодо боротьби із ним, повідомляють у пресрелізі організації.

"Гендиректор Тедрос Адганом Гебреєсус ухвалив, що COVID-19 тепер є укоріненою і постійною проблемою в сфері охорони здоров'я. Він більше не є надзвичайною ситуацією у галузі суспільної охорони здоров'я, що має міжнародне значення", - ідеться в документі.

"Він скличе Комітет із огляду Міжнародних медико-санітарних правил, щоб дати консультації щодо постійних рекомендацій для реагування на COVID-19 у довгостроковій перспективі", - зазначили у ВООЗ.

Гебреєсус проведе консультації з урахуванням планів ВООЗ щодо реагування на COVID-19 на 2023-2025 роки. Вони, зокрема, передбачають заходи зі спільного спостереження країн світу за поширенням коронавірусу та із захисту населення від інфікування. ВООЗ радить країнам дотримуватися цього плану на період переходу до оновлених методів боротьби з коронавірусом.

У списку тимчасових рекомендацій - підготовка до майбутніх спалахів COVID-19, упровадження вакцинації проти коронавірусної інфекції в програми імунізації упродовж життя, збір інформації з різних джерел даних епіднагляду для повної картини щодо поширення захворювання, забезпечення доступу до лікування проти COVID-19 і до діагностики захворювання. Крім цього, ВООЗ радить продовжувати скасовувати заходи щодо обмеження переміщень і не вимагати будь-яких доказів про вакцинацію.

Водночас, повідомили у ВООЗ, "країни-члени організації наразі ведуть переговори щодо укладення угоди про запобігання пандеміям, про готовність і про боротьбу з ними". Зокрема, йдеться про внесення поправок до Міжнародних медико-санітарних правил. Так, директор Програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я доктор Майкл Раян, коментуючи переговори, сказав, що ніколи не повинні повторюватися випадки, коли хворі навіть не могли потрапити у відділення невідкладної допомоги.

Раніше в п'ятницю Гебреєсус оголосив, що ВООЗ більше не розцінює коронавірус COVID-19 як глобальну загрозу у сфері охорони здоров'я. Водночас він уточнив, що це не означає, що загроза поширення коронавірусу повністю минула.

Він додав, що за три роки пандемії експерти зареєстрували майже 7 млн випадків смерті внаслідок зараження коронавірусом.

"Але ми знаємо, що кількість летальних випадків насправді в кілька разів вища - щонайменше 20 млн", - наголосив глава ВООЗ.

Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, загалом у світі за час пандемії коронавірусом заразилися понад 687 млн осіб, водночас зафіксовано понад 660 млн випадків одужання від COVID-19. Перше місце за кількістю заражень посідають США з понад 106,7 млн, друге - Індія, де виявили майже 45 млн випадків інфікування COVID-19, а третє - Франція із близько 40 млн випадків захворювання.

 

 

Теги: #рекомендації #вооз #оновлення #коронавірус

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:52 05.05.2023
ВООЗ більше не вважає COVID-19 світовою надзвичайною загрозою у сфері охорони здоров'я

ВООЗ більше не вважає COVID-19 світовою надзвичайною загрозою у сфері охорони здоров'я

08:02 02.05.2023
США з 12 травня скасовують вимогу вакцинації від COVID-19 для тих, хто прибуває в країну

США з 12 травня скасовують вимогу вакцинації від COVID-19 для тих, хто прибуває в країну

17:50 17.04.2023
Штам коронавірусу "омікрон" діагностовано вже по всій Україні

Штам коронавірусу "омікрон" діагностовано вже по всій Україні

19:23 05.04.2023
Штам коронавірусу "омікрон" діагностують у всій Україні, крім Кіровоградської області

Штам коронавірусу "омікрон" діагностують у всій Україні, крім Кіровоградської області

07:16 21.03.2023
Байден підписав закон, що підтримує розкриття розвідданих про COVID-19

Байден підписав закон, що підтримує розкриття розвідданих про COVID-19

14:44 13.03.2023
У Києві за минулий тиждень від коронавірусної інфекції померли вісім осіб

У Києві за минулий тиждень від коронавірусної інфекції померли вісім осіб

19:31 08.03.2023
США допускають версії природного або лабораторного походження COVID-19 - доповідь розвідувального співтовариства

США допускають версії природного або лабораторного походження COVID-19 - доповідь розвідувального співтовариства

07:19 06.03.2023
На розкриття справжньої причини появи COVID-19 може піти вічність, вважають законодавці США

На розкриття справжньої причини появи COVID-19 може піти вічність, вважають законодавці США

07:22 03.03.2023
Блінкен заявив, що Вашингтон не має однозначної відповіді на питання про походження COVID-19

Блінкен заявив, що Вашингтон не має однозначної відповіді на питання про походження COVID-19

10:10 01.03.2023
Директор ФБР не змінив версії виникнення COVID-19 унаслідок лабораторного інциденту в китайському Ухані

Директор ФБР не змінив версії виникнення COVID-19 унаслідок лабораторного інциденту в китайському Ухані

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВООЗ більше не вважає COVID-19 світовою надзвичайною загрозою у сфері охорони здоров'я

МСЕК перестане існувати з 1 січня 2025 року - Ляшко

Рецептурні ліки з 1 квітня продаватимуть за електронним рецептом, в аптеках виник ажіотаж

ВР має намір надати державні гарантії учасникам війни на біологічне посттравматичне батьківство (материнство)

Третій етап медреформи та формування мережі медзакладів розпочнеться у 18 областях та Києві

ОСТАННЄ

У сферу охорони здоров'я через UNITED24 за рік вдалося залучити понад 1,4 млрд грн - МЗУ

Через війну в Україні пошкоджено понад 1400 медзакладів, 177 зруйновано вщент

Україна вийшла з угод із Білоруссю про співробітництво у сфері ветеринарної медицини, карантину та захисту рослин

Проєкт реабілітаційних центрів RECOVERY планує до кінця 2023 року розширити мережу до 10

"Фонд громади Приірпіння" передав лікарням низки областей ліки на 9,3 млн грн

ВР розширила перелік медзакладів, при яких створюють військово-лікарські комісії

Понад 10% співробітників "Добробуту", які виїхали після початку повномасштабного вторгнення, не повернулися

ВР мінімізувала бюрократію під час оформлення меддокументів військовим

В умовах війни медичні компанії впроваджують сервіси, що дають змогу підтримувати комунікації з пацієнтами

Працівники сфери охорони здоров'я через війну виїжджають за кордон, але працевлаштовуватися там не поспішають

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА