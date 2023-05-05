Україна вийшла з угод із Білоруссю про співробітництво у сфері ветеринарної медицини, карантину та захисту рослин

Кабмін припинив дію угод між Україною та Білоруссю про співробітництво у сферах ветеринарної медицини, карантину та захисту рослин.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідні рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, припинено дію угоди між урядом України та урядом Республіки Білорусь про співробітництво у сфері ветеринарної медицини, яку було підписано 1 серпня 2002 року в Мозирі.

Також припинено дію угоди з Білоруссю про співробітництво у сфері карантину та захисту рослин, підписаної 7 листопада 2013 року в Мінську.